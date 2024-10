Zunanja ministrica Tanja Fajon bo danes na obisku gostila srbskega kolega Marka Đurića. Med drugim bosta govorila o dvostranskem sodelovanju, približevanju Srbije EU, normalizaciji odnosov med Beogradom in Prištino ter aktualnih razmerah v svetu. Politični in diplomatski odnosi med državama so sicer v zadnjem času nekoliko ohlajeni.

Fajon in Đurić bosta srečanje izkoristila za pogovor o možnostih krepitve sodelovanja in utrditve prijateljskih odnosov med državama. Razpravljala bosta o razvejanem dvostranskem sodelovanju, približevanju Srbije EU in normalizaciji odnosov med Beogradom in Prištino, so sporočili z ministrstva za zunanje in evropske zadeve.

Đurića bosta sprejela tudi premier Robert Golob in predsednica državnega zbora Urška Klakočar Zupančič.

Le delno opravičilo

Čeprav so gospodarski in trgovinski odnosi med državama dobri, obsežni in intenzivni - Srbija je denimo najpomembnejša trgovinska partnerica Slovenije v regiji in druga po številu slovenskih investicij v tujini -, pa so politični in diplomatski odnosi med njima v zadnjem času nekoliko ohlajeni.

V Sloveniji je razburjenje povzročil komentar srbskega predsednika Aleksandra Vučića aprila letos, češ da ne ve, kdo je odvratnejši, Slovenci ali kdo drug. S tem se je odzval na prihod dveh kosovskih Albank, ki sta bili posiljeni med vojno na Kosovu, na zasedanje Varnostnega sveta ZN.

Kosovu naj bi pri prihodu na zasedanje pomagale ZDA, Švica in Slovenija. Srbski predsednik se je slovenski javnosti kasneje opravičil, ne pa tudi slovenskim politikom, češ da ti vodijo odvratno politiko do Srbije.

Poleg tega ostaja odprto vprašanje imenovanja veleposlanika Srbije v Ljubljani in slovenskega veleposlanika v Beogradu, potem ko naj bi Slovenija zaradi domnevnih pomislekov v varnostno-obveščevalnih krogih novembra lani zavrnila podelitev agremaja srbskemu kandidatu Zoranu Đorđeviću.