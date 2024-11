Zunanja ministrica Tajna Fajon se je na sedežu Afriške unije (AU) v etiopski prestolnici Adis Abeba sešla z namestnico predsednika AU Monique Nsanzabaganwa ter poudarila pomen sodelovanja med AU in Evropsko unijo. Ob tem je obiskala tudi urad ZN za ženske v Etiopiji in ustanovo Don Bosco, kjer pomagajo otrokom z ulice.

Kot so na omrežju X zapisali na ministrstvu za zunanje in evropske zadeve, je Fajon na srečanju z Nsanzabaganwo poudarila pomen sodelovanja med AU in EU, zlasti pri vprašanjih miru, varnosti, podnebnih sprememb in spoštovanja človekovih pravic. Podprla je tudi reformo Varnostnega sveta ZN in se zavzela za pravičnejšo zastopanost Afrike v tem organu.

MZEZ @tfajon je obiskala center Don Bosco v Adids Abebi, kjer pomagajo razseljenim 🇪🇹 otrokom, ki živijo na ulici glavnega mesta. Tam jih šolajo, izobražujejo in jim pripravljajo obroke ter jim omogočajo, da poskrbijo za higieno. V centru deluje tudi Slovenka Polona Dominik. pic.twitter.com/pKNyBQhMSm — MFEA Slovenia (@MZEZ_RS) November 2, 2024

Obiskala slovensko misijonarko

Ob tem je ministrica obiskala etiopski urad ZN za ženske. Seznanila se je z delom urada v okviru agende Ženske, mir in varnost, kar je tudi agenda, za katero si po navedbah MZEZ kot nestalna članica Varnostnega sveta ZN prizadeva Slovenija.

Obiskala je še ustanovo Don Bosco, kjer pomagajo otrokom z ulice. V centru, kjer otrokom zagotavljajo izobrazbo in hrano ter jim omogočajo, da poskrbijo za higieno, deluje tudi slovenska misijonarka Polona Dominik, je ministrstvo še zapisalo na omrežju X.

V Etiopiji, kamor je prispela v četrtek, je Fajon začela svojo afriško turnejo, v okviru katere bo v prihodnjih dneh obiskala še Somalijo in Kenijo. Namen turneje je krepitev diplomatske prisotnosti Slovenije v Afriki.

V ta namen je ministrica v petek v Adis Abebi slovesno odprla novo slovensko veleposlaništvo, svojega tamkajšnjega kolega Gediona Timotheosa pa je pozvala, naj Etiopija razmisli o odprtju veleposlaništva v Sloveniji.