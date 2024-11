Predsednica državnega zbora Urška Klakočar Zupančič je v poslanici ob današnjem mednarodnem dnevu boja proti nasilju nad ženskami poudarila, da je nasilje nad ženskami zločin. "Kot takega ga moramo tudi obravnavati in se nanj odzvati ter ga sankcionirati," meni. Po svetu namreč vsak dan v povprečju umre 140 žensk in deklet, je opozorila. Medtem je ministrica za zunanje in evropske zadeve Tanja Fajon nasilje na podlagi spola označila za eno najbolj razširjenih kršitev človekovih pravic.

Nasilje nad ženskami je po mnenju predsednice DZ Urške Klakočar Zupančič odraz neenakosti med spoloma ter ena izmed najpogostejših kršitev človekovih pravic. "Storilci teh zavržnih zločinov pa prihajajo iz njihovih družin. Nobena država ali skupnost ni imuna na ta problem, ki se na žalost še povečuje," je zapisala.

Spomnila je na besede generalnega sekretarja Združenih narodov, da krize zaradi konfliktov, podnebnih sprememb in lakote še poglabljajo neenakosti. Grozljivo spolno nasilje se uporablja kot orožje vojne. "Ženske in dekleta se soočajo tudi z valom spletnega mizoginizma. Prepogosto se dogaja, da se pravne zaščite ukinjajo ali sistematično teptajo človekove pravice," je opozorila.

Vsaka druga ženska in deklica, starejša od 15 let, doživela eno od oblik nasilja

Izpostavila je, da je v Sloveniji vsaka druga ženska in deklica, starejša od 15 let, doživela eno od oblik nasilja. Najpogostejše je psihično nasilje, skoraj četrtina pa je doživela tudi fizično nasilje. Ob teh skrb vzbujajočih podatkih je po mnenju Klakočar Zupančič največja napaka skupnosti, če "nojevsko potiskamo glavo v pesek ali da tovrstna dejanja celo poskušamo relativizirati". Prepričana je, da je nasilje nad ženskami zločin in da ga moramo kot takega tudi obravnavati.

"Navedeni skrb vzbujajoči podatki so alarm, da razvoj odnosov v naši skupnosti ne gre v pravo smer. Hkrati pa morajo biti spodbuda, da vsak pri sebi in vsi skupaj gradimo strpno, sočutno in vključujočo družbo, v kateri ne bo prostora za nasilje," je dodala predsednica DZ.

Fajon: Slovenija ostaja neomajna pri svoji zavezanosti zaščiti žensk in deklic po vsem svetu

Podobno je izpostavila tudi ministrica za zunanje in evropske zadeve Tanja Fajon. "V svetu je žrtev nasilja vsaka tretja ženska. Za ženske in deklice na območjih konfliktov ali humanitarnih kriz je tovrstno tveganje še večje," je opozorila Fajon. Zato po njenih besedah mednarodni dan za odpravo nasilja nad ženskami predstavlja priložnost za oživitev zavez in povečanje prizadevanj za odpravo vseh oblik nasilja na podlagi spola.

Poudarila je, da se bo Slovenija v mednarodnih forumih še naprej zavzemala za celovito, enakovredno, varno in učinkovito vključevanje žensk v procese preprečevanja in razreševanja spopadov ter prizadevanja za trajni mir. Hkrati bo iskala načine za učinkovitejše odzivanje Varnostnega sveta ZN na spolno nasilje, povezano s konflikti, in zagotavljanje odgovornosti zanj.

"Nenehno prizadevanje za prepoznavanje, preprečevanje in odpravo nasilja nad ženskami je pomembno tako doma kot po svetu. Slovenija ostaja neomajna pri svoji zavezanosti zaščiti žensk in deklic po vsem svetu. Na tej poti bomo vztrajali," je dodala Fajon.

Pri tem je zunanje ministrstvo spomnilo, da projekti in prispevki Slovenije med drugim prispevajo k preprečevanju in odpravi nasilja nad ženskami in deklicami v Demokratični republiki Kongo, Južnem Sudanu, Keniji, Libanonu, Nigeriji, Ruandi, Sudanu in Ugandi.

Fajon je prav tako podprla kampanjo ZN za odpravo nasilja nad ženskami, ki se letos osredotoča na vidike preprečevanja, odzivanja in zagotavljanja odgovornosti za nasilje nad ženskami in deklicami, je sporočilo zunanje ministrstvo.

Stanje iz leta v leto slabše



Združeni narodi so 25. november za mednarodni dan boja proti nasilju nad ženskami razglasili leta 1999. Na ta dan leta 1960 je dal dominikanski diktator Rafael Trujillo na krut način ubiti tri sestre Mirabal, ki so bile politične aktivistke v Dominikanski republiki.



ZN, nevladne in druge organizacije ob tem dnevu vsako leto opozarjajo na zavrženost tovrstnega nasilja. Vsako leto se s tem dnem začnejo tudi akcijski dnevi proti nasilju nad ženskami, ki bodo potekali vse do svetovnega dne človekovih pravic, 10. decembra. Geslo letošnjih akcijskih dni se glasi: Vsakih deset minut je ubita ena ženska. #Brez izgovora. Združimo se in končajmo nasilje nad ženskami.



V svetu po podatkih ZN vsak dan povprečno 140 žensk in deklic izgubi življenje pod roko partnerjev ali sorodnikov. Približno ena od treh žensk je še vedno tarča fizičnega ali spolnega nasilja. Nobena država ali skupnost ni izvzeta. Stanje se po ugotovitvi generalnega sekretarja ZN Antonia Guterresa še slabša.