Ministrica Fajon pozvala Rutteja k obisku Zahodnega Balkana in potrdila nadaljnjo podporo Ukrajini

Ministrica za zunanje in ev­ropske zadeve Tanja Fajon se je udeležila zasedanja zunanjih ministrov Nata v Bruslju, kjer so osrednjo pozornost namenili Ukrajini in Bližnjemu vzhodu ter ključnim strateškim vprašanjem zavezništva ob koncu leta, v katerem je Nato praznoval 75-letnico. Zunanji ministri so se prvič srečali in zasedali z novim generalnim sekretarjem Markom Ruttejem.

Z gostom prvega zasedanja – jordanskim kraljem Abdulahom II. – so ministri govorili o Natovi južni soseščini ter jordanski vlogi pri preprečevanju nadaljnje širitve konflikta na Bližnjem vzhodu in širše. Ministrica Fajon se mu je zahvalila za podporo Sloveniji pri dostavi humanitarne pomoči v Gazo ter za izjemno dobro sodelovanje in partnerstvo z Natom: "Jordanija je pomembna partnerica, skorajšnja vzpostavitev Natove pisarne v Amanu pa bo vez za umirjanje razmer na Bližnjem vzhodu."

Na neformalni delovni večerji Sveta Nato-Ukrajina skupaj z ukrajinskim zunanjim ministrom Andrijem Sibiho in visoko predstavnico EU za skupno zunanjo in varnostno politiko Kajo Kallas je ministrica Tanja Fajon poudarila nujnost nadaljnje podpore Ukrajini v boju proti ruski agresiji. Ministri so si bili enotni, da je treba še naprej zagotavljati politično in vojaško pomoč Ukrajini. "Slovenija obžaluje neodgovorno jedrsko retoriko in napotitev vojakov iz Severne Koreje v Rusijo, kar predstavlja nevarnost eskalacije," je zbranim dejala ministrica Fajon in se zavzela za nadaljnjo podporo članic Nata Ukrajini: "Edini odgovor na takšna dejanja je zagotavljanje neprekinjene podpore Ukrajini, da lahko učinkovito uveljavlja svojo legitimno pravico do samoobrambe."

Ukrajina bo v Natu, a ne še zdaj

Glede pričakovanj Ukrajine, da postane polnopravna članica Nata, je ministrica ob robu zasedanja dejala: "Menim, da okoliščine v tem trenutku še niso zrele za polnopravno članstvo. Nikakor pa ni vprašanje, ali bo Ukrajina vstopila v Nato, vprašanje je, kdaj," je poudarila Fajon in še: "Gre za nepovraten proces."

Ministri so drugi dan na sklepnem zasedanju razpravljali o izpolnjevanju zavez letošnjega vrha Nata v Washingtonu, predvsem glede popolnitev Natovega koordinacijskega mehanizma za Ukrajino (NATO Security Assistance and Training for Ukraine - NSATU) in dobave vojaške opreme članic. Govorili so tudi o hibridnih grožnjah, globalnih izzivih ter odzivanju nanje.

Ministrica Fajon je v razpravi poudarila strateško pomembnost Zahodnega Balkana in nujnost namenjanja stalne pozornosti regiji pod novim vodstvom Nata ter v tej luči novega generalnega sekretarja Nata pozvala, da jo čim prej obišče. Obenem je pozdravila njegovo odločitev, da je za svojo namestnico imenoval nekdanjo makedonsko obrambno ministrico Radmilo Šekerinsko, kar je pomembno za regijo, zavezništvo in agendo Ženske, mir in varnost – navsezadnje je Nato predvsem zavezništvo vrednot.