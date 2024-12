Sajovic v Latviji o prisotnosti Slovenije v Natovi bojni skupini #foto

Minister za obrambo Borut Sajovic se skupaj z načelnikom Generalštaba Slovenske vojske generalpodpolkovnikom Robertom Glavašem v okviru uradnega dvodnevnega obiska mudi v Latviji in na Slovaškem, so sporočili iz ministrstva za obrambo. Uradni obisk se je začel s srečanjem Sajovica z latvijskim parlamentarnim državnim sekretarjem na ministrstvu za obrambo Atisom Švinko, s katerim sta se pogovarjala o varnostnih razmerah v regiji in nadaljnji prisotnosti Slovenije v Natovi bojni skupini.