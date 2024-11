Center vojaških šol, ki je nosilec vojaškega izobraževanja in usposabljanja v Slovenski vojski, se je preoblikoval v Poveljstvo za doktrino, razvoj, izobraževanje in usposabljanje. "Delamo korak naprej na področju doktrine, usposabljanja, razvoja in znanja, da bomo še bolje pripravljeni," je dejal minister za obrambo Borut Sajovic.

Na današnji slovesnosti ob preoblikovanju v mariborski Kadetnici je dosedanji poveljnik Centra vojaških šol Peter Zakrajšek predal zastavo in poveljstvo enote brigadirju Boštjanu Bašu.

Poveljnik Centra vojaških šol Peter Zakrajšek in poveljnik Poveljstva za doktrino, razvoj, izobraževanje in usposabljanje Boštjan Baš. Foto: STA

Nova organizacijska struktura

"Zavedam se odgovornosti, ki mi je bila zaupana. Ta je, da skupaj s strokovnostjo in predanostjo svojih sodelavk in sodelavcev razvijamo vojaško znanje, inteligenco in profesijo ter oblikujemo trdno osnovo za sodobno vojaško izobraževanje in usposabljanje," je ob tem dejal Baš.

Nova organizacijska struktura bo po njegovih besedah omogočala izvedbo vojaškega izobraževanja in usposabljanja posameznikov od najnižje do najvišje ravni, razvoj vojaške znanosti in sprotno oblikovanje vojaških doktrin ter njihovo uveljavljanje.

Boštjan Baš Foto: STA

"Vojaško šolstvo v današnjem svetu ni več le vprašanje prenosa znanja klasičnih vojaških veščin, temveč mora biti prilagojeno vse bolj kompleksnim in hitro spreminjajočim se razmeram. Potrebujemo kader, ki bo razumel in obvladoval izzive okolja in hkrati omogočil, da gredo izobraževalni procesi in učni programi v korak s časom, zajamejo te spremembe in jih prilagodijo tako, da bodo naši vojaki, podčastniki in častniki, preko različnih izobraževanj in usposabljanj, pripravljeni na vse vrste sodobnih groženj in odgovorov nanje," je povedal.

V strukturi poveljstva so oblikovani štab in štirje centri, in sicer Center za izobraževanje in usposabljanje častnikov, Center za izobraževanje in usposabljanje podčastnikov, Center za usposabljanje ter Center za doktrino in razvoj.

Foto: STA Foto: STA

Preoblikovanje po besedah ministra Sajovica sledi strategiji razvoja in opremljanja Slovenske vojske. "Ko v družbi govorimo o več znanja, o boljšem sodelovanju vojaških in civilnih struktur, o t. i. dvojni rabi, je za varnost državljank in državljanov to zagotovo dobro," je menil.

"Nova organizacijska struktura bo bistveno širša, omogoča še več sodelovanja, predvsem pa nadgradnjo sistema in pretok informacij, kadrov in znanja med vojaško in civilno, tudi univerzitetno sfero," je dodal.

Potem ko je ministrstvo za obrambo z javnimi univerzami podpisalo sporazume o sodelovanju, so na Centru vojaških šol pripravili vojaški modul, ki ga bodo kot izbirno vsebino ponudili študentom javnih fakultet.

Po besedah ministra "se dela vse, da zadeva čim prej zaživi v praksi". "Mislim, da smo zelo blizu," je zatrdil. Foto: STA

Zakrajšek je aprila ob dnevu Centra vojaških šol napovedal, da bodo modul začeli izvajati prihodnje leto, zaenkrat z do 50 študenti. "V preteklih letih smo si prizadevali, da se vse naše oblike izobraževanja, najprej na področju izobraževanja podčastnikov, približajo kriterijem in standardom v javnem izobraževalnem sistemu," je ob predaji poveljstva še povedal Zakrajšek, ki je za svoje zasluge danes prejel zlato medaljo Centra vojaških šol.