Poveljnik Natove bojne skupine: Slovenski vojaki ne postavljajo neumnih vprašanj

"Nekaj sto kilometrov stran na vzhodu že 14 mesecev divja vojna. Preprosto si ne moremo privoščiti, da sedimo križem rok in spremljamo kršenje mednarodnega prava. Kot veste, je Rusija leta 1994, ko se je Ukrajina odpovedala jedrskemu orožju, prepoznala njeno ozemeljsko celovitost. Mi predstavljamo Natovo odločenost in pripravljenost za obrambo. Naš glavni cilj je odvračanje morebitne agresije. To počnemo z intenzivnim treningom. Naša naloga je tudi, da zapolnimo morebitne vrzeli v slovaški obrambi in okrepimo sposobnosti slovaške vojske," je razloge za namestitev Natove bojne skupine na Slovaškem opisal Navratil.

Slovenke in Slovenci navdušili češkega poveljnika

Znotraj bataljonske bojne skupine poleg Češke kot vodilne države sodelujejo tudi Slovaška, Nemčija, ZDA in Slovenija. Skupno gre za okoli 1.400 vojakov, pri čemer so najštevilčnejši Čehi, ki jih je približno 400. Navratil je s prispevkom pripadnikov Slovenske vojske, teh je trenutno 122, od tega tri ženske, zelo zadovoljen.

"Na podlagi poročil s terena lahko slovenske vojake prepoznam kot zelo motivirane in profesionalne. Vedno so pripravljeni dosegati najvišje standarde. So zelo dobro izurjeni in opremljeni. Odkrito povedano, občudujem njihovo razumevanje misije in dodeljenih nalog. Nimajo neumnih ali nepotrebnih vprašanj. Kot vojaški profesionalci točno vedo, kaj morajo storiti. Večina je tudi odličnih športnikov in športnic. Zmagali so na večini športnih dogodkov, ki smo jih pripravili. Njihove enote odlično dopolnjujejo bataljon. Imamo pet bojnih enot in mislim, da je najboljša prav slovenska," je dejal.

Vojaško vadišče v bližini kraja Lest okoli 70 kilometrov severno od madžarske meje je veliko 17 krat 13 kilometrov. Foto: Aleksander Kolednik

Nato vojake lani namestil tudi na Madžarskem ter v Romuniji in Bolgariji

Sklep o sodelovanju Slovenije v Natovi bojni skupini na Slovaškem v okviru Aktivnosti okrepljene pozornosti (angleško enhanced Vigilance Activities – eVA) je vlada sprejela marca lani.

Odločitev o ustanovitvi eVA, v okviru katere je zveza Nato svoje vojake poleg Slovaške namestila tudi na Madžarskem ter v Romuniji in Bolgariji, je zavezništvo sprejelo kot odgovor na rusko agresijo na Ukrajino. "Ustanovitev Natove skupine eVA pomeni sporočilo kohezije in solidarnosti. Ti ukrepi povečujejo pripravljenost, odvračajo agresijo in jasno kažejo trdno zavezanost Nata k obrambi vseh zaveznic," poudarjajo v Slovenski vojski.

Na območju, na katerem je nameščena Natova bojna skupina, so pogosti tudi medvedi. Slovenski vojaki ga še niso opazili, so ga pa pripadniki oboroženih sil iz drugih držav. Foto: Aleksander Kolednik

Aktivnosti Slovenske vojske na Slovaškem zajemajo predvsem vaje, usposabljanja in druge mirnodobne aktivnosti, vključno z ukrepi za zaščito sil bojne skupine.

Ob že obstoječih štirih bojnih skupinah v baltskih državah in na Poljskem, kamor je Nato leta 2016 sklenil namestiti svoje enote zaradi ruske zasedbe ukrajinskega polotoka Krim, ima tako Nato od lani razporejenih osem večnacionalnih bojnih skupin v državah vse od Baltika pa do Črnega morja. Poleg že omenjene Slovaške v misijah na vzhodnih mejah zveze Nato Slovenska vojska sodeluje tudi v operaciji v Latviji.

Nekaj utrinkov z Natove misije na Slovaškem si poglejte spodaj.

