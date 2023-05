Uganete, kje v tujini so Rogličevi navijači postavili to posebno kolo?

Za našega kolesarskega asa Primoža Rogliča med Dirko po Italiji navijajo tudi pripadnice in pripadniki Slovenske vojske, ki so na misiji zveze Nato na Slovaškem. Nekaj navijaškega vzdušja so v vojaški bazi v bližini kraja Lest okoli 70 kilometrov severno od Madžarske meje ustvarili s postavitvijo lesenega rožnatega kolesa pred vhodom v enega od objektov. V takšni barvi želijo po koncu Gira videti tudi Rogliča.