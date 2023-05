Športni direktor Jumbo-Visme jasen glede Rogličeve moči

Giro je postregel z zanimivim dogajanjem že prvi dan, ko je bil kronometer. Primož Roglič je navkljub zaostanku 43 sekund za osrednjim tekmecem v lovu za skupno zmago Remcom Evenepoelom kazal zadovoljstvo, potem ko je svoj čas primerjal s specialistom Filippom Ganno, proti kateremu je izgubil bistveno manj časa kot na letošnji Dirki od Tirenskega do Jadranskega morja. Kako ste vi videli njegovo vožnjo?

Primož je naredil dober kronometer. Moramo reči, da je Remco naredil odličen kronometer in razlike so bile na cilju velike.

Optimističen je pred nadaljevanjem. Foto: Ana Kovač

Ali je Remco res tako dober? Vas je kaj presenetila njegova vožnja?

Kaj je presenečenje? Vemo, da je izjemen kolesar. Razlika je bila velika, tudi med prvim in drugim, ampak smo iz vsega vzeli pozitivne stvari. Kot je dejal Primož, je bil zaostanek za Ganno manjši kot na Dirki od Tirenskega do Jadranskega morja. Za nas je to dobro. Najbolj pomembno je, da ni nič narobe. Samozavestni smo lahko ob pogledu na to, kar je še pred nami.

Primož bo moral iskati sekunde v primerjavi z Remcom v gorskih etapah. Ali boste zdaj agresivneje dirkali?

Zelo težko je najti sekunde na ravnini. Kronometer ni tehničen. Ni strategije. Zelo težka disciplina je in obenem najlažja. Ne rabiš skrbeti za ostale kolesarje, kaj bo kdo naredil. Samo ti si. Tvoja naloga je, da opraviš stvari pravilno in čim hitreje prideš od točke A do točke B. Nato rezultati pokažejo, kako dober si. Razplet prvi dan pa ne spremeni nič glede idej. Ideje, ki jih imamo, so v navadnih etapah, kjer so priložnosti, oziroma jih sami ustvarimo.

Ekipa se je zaradi težav s koronavirusom in poškodbo Jana Tratnika dodobra prevetrila. "Konkurenčni smo," poudarja Engels. Foto: Ana Kovač

Na lanski Vuelti je Remco prav tako odščipnil kar nekaj sekund Rogliču na posamičnem kronometru v Alicanteju? Ste bili pripravljeni, da se lahko to zgodi tudi na Giru?

Vedeli smo, da bo možno. To je scenarij, na katerega nimamo vpliva, kot sem pojasnil prej. Od točke A do B mora kolesar kar se da najhitreje prikolesariti. Kronometer prvi dan ni zagotovilo, da bo enako tudi na naslednjem.

Kako dobro je pripravljen slovenski šampion? Verjetno ste bili z njim na pripravah na ognjeniku Teide in videli njegove številke.

Nisem bil tam, je pa bil drugi športni direktor Marc Reef. So pa številke dobre. Zelo dober je.

Slab začetek, dober konec torej? "Upajmo, a ni to zagotovilo," odgovarja Nizozemec. Foto: Ana Kovač

Ali so si vaši kolesarji v sklopu priprav ogledali morebitne trase letošnjega Gira? Zlasti ključne?

Ne vem za vse. Vem pa, da je Primož kolesaril nekaj etap.

Ali ste kdaj že doživeli tako hektično obdobje pred začetkom Grand Toura? Vaše vrste je razredčil koronavirus, nato se je nesrečno ob trku z voznico avta poškodoval Jan Tratnik.

Nikdar nisem izkusil kaj takega. Nikdar niti v drugi ekipi, kar lahko pomnim. Od torka zvečer do skoraj petka zvečer smo morali zamenjati štiri kolesarje, kar je bila zame novost. Upam, da je bila to edina tovrstna neprijetna izkušnja.

Kaj lahko spremenjena ekipa naredi?

Drugačna ekipa je. Drugače smo se pripravili. Če gledamo tiste, ki so prišli kot zamenjava, lahko rečem, da imamo ob Primožu sedem res dobrih kolesarjev. Še vedno vidim močno ekipo. Nekateri potrebujejo še nekaj, da se vpeljejo. Thomas je prišel praktično dobesedno na štart. Naša ekipa je konkurenčna.

Kar se je zgodilo Janu Tratniku, je katastrofa, izpostavlja Engels. Foto: BELGA via Reuters Connect

Slab začetek, dober konec torej?

Upajmo, a ni to zagotovilo. Veliko govorijo, da smo imele nekatere ekipe veliko smole. Statistično je to res, a ni zagotovila.

Kako ste doživeli nesrečen trenutek Jana Tratnika, ki je dan pred začetkom Gira zaradi poškodbe kolena moral zapustiti Dirko po Italiji?

Katastrofa je to zanj osebno. Največja. Jan je bil pripeljan v ekipo s tem ciljem. Opravil je odlične priprave. Na Liege-Bastogne-Liege je bil odličen. Pripravljen je bil. Da se mu je to zgodilo manj kot 24 ur pred dirko, je katastrofa. Dobili smo dobro menjavo. Vesel sem, da smo lahko štartali Giro z osmimi kolesarji. Vesel sem, da je Thomas (Gloag, op. a.) tukaj, a sem žalosten za Jana.