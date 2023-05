Drama: Groves najmočnejši v etapi, kjer sta se tudi Roglič in Evenepoel znašla na tleh

5. etapa Dirke po Italiji (Atripalda–Salerno, 171 km)

Kaden Groves je veliki zmagovalec 5. etape Dirke po Italiji. V zaključnem sprintu je bil močnejši od Jonathana Milana in Madsa Pedersena. Foto: Reuters

Cilj! Kaotična 5. etapa je končana! Edini nasmejan v cilju je Kaden Groves (Alpecin-Deceuninck), ki se je v zgodovino Gira vpisal kot zmagovalec 5. etape. Groves je bil v zadnjih metrih močnejši od Jonathana Milana (Bahrain - Victorious) in Madsa Pedersona (Trek - Segafredo). Tik pred ciljem sta se na tleh znašla tudi Mark Cavendish (Astana Qazaqstan Team) in David Dekker (Team Arkéa Samsic), hudo pa jo skupil Andrea Vendrame (AG2R Citroën Team), ki so ga s prizorišča odnesli na nosilih.

Watch now the last km of stage 5 of the Giro d'Italia 2023🔻

.

Guarda ora l'ultimo km della tappa 5 del Giro d'Italia 2023.🔻#Giro #GirodItalia @Expo2030Roma pic.twitter.com/1mXRoduimI — Giro d'Italia (@giroditalia) May 10, 2023

1 km do cilja: velja skupina kolesarjev drvi proti cilju, kdo bo najmočnejši? Kdo se bo vpisal v zgodovino Gira?

Andrea Vendrame (AG2R Citroën Team), ki je padel tik pred ciljem, so s prizorišča odnesli na nosilih. Foto: Reuters

2 km do cilja: Remco Evenepoel se je spet znašel na tleh! Ni videti preveč razpoložen nad dogajanjem na današnji etapi, a jo je k sreči odnesel brez večjih poškodb. Ker je padel znotraj treh kilometrov, to ne bo vplivalo na njegov zaostanek v skupni razvrstitvi.



7 km do cilja: Padec v zadnjem ovinku današnje etape! Na tleh sta tudi Fernando Gaviria in Pascal Ackermann, ki sta danes imela velike načrte, tudi Primož Roglič se ni mogel izogniti padcu. Glavnina se je prepolovila, Roglič je obtičal v drugi skupini, in s pomočjo moštvenih kolegov lovi vodilno skupino, ki je medtem ulovila Zoccarato.



10 km do cilja: prednost zadnjega iz ubežne trojice v današnji etapi iz metra v meter kopni. Samuele Zoccarato (Green Project-Bardiani CSF-Faizanè) ima samo še pol minute prednosti pred glavnino, kjer se ekipe počasi organizirajo za ciljni sprint. Pred kolesarji je samo še ravnina Salerna.

15 km do cilja: Italijan Samuele Zoccarato (Green Project-Bardiani CSF-Faizanè), ki je ves dan preživel v begu, sam drvi proti cilju, a sodeč po njegovih gestah vse kaže, da ima tehnične težave. Kljub težavam ima še vedno dobro minuto prednosti pred glavnino, a to verjetno ne bo dolgo trajalo. Ekipe v ozadju imajo drugačne načrte.

Samuele Zoccarato, ki je ves dan preživel v begu, drvi proti cilju. Foto: Guliverimage

25 km do cilja: ubežna trojka je že na zadnjem letečem cilju današnje etape. Prvi je črto na letečem cilju prečkal Stefano Gandin (Team Corratec - Selle Italia) in pridobil tri bonifikacijske sekunde, nakar je Samuele Zoccarato (Green Project-Bardiani CSF-Faizanè) silovito pospešil in se odlepil od ubežne trojke. Očitno še vedno upa, da se lahko dokoplje do etapne zmage, kar bi bil največji uspeh v njegovi karieri.

Izidi letečega cilja, Battipaglia:

1. Gandin 3 bonifikacijske sekunde

2. Champion 2

3. Zoccarato 1

38 km do cilja: kolesarji avstralske ekipe Jayco-AlUla počasi prevzemajo vajeti v glavnini. Danes stavijo Michaela Matthewsa, ki je zmagal že v 3. etapi.

40 km do cilja: cesta je izjemno spolzka, zato nobena od ekip ne želi tvegati in navijati tempa. Prednost ubežne trojice je spet narasla na minuto in pol.



55 km do cilja: ubežna trojica je že dosegla drugi gorski cilj današnje etape. Prvi je cilj na Oliveti Citra prečkal Italijan Samuele Zoccarato, ki je dosegel devet točk, medtem ko je zadnjo točko uspel odščipniti francoski hribolazec Thibaut Pinot, ki s 40 točkami prepričljivo vodi v posebnem seštevku za modro majico. Eritrejec Amanuel Ghebreigzabhier (Trek - Segafredo) na drugem mestu ima 26 točk.



Izidi gorskega cilja, Oliveto Citra:

1. Zoccarato 9 točk

2. Champion 4

3. Gandin 2

4. Pinot 1 (vodilni v seštevku za modro majico najboljšega hribolazca)

🚴🇮🇹 | Het gaat slechts om het laatste resterende puntje bovenop de Oliveto Citra, maar Pinot moet hiervoor toch even sprinten tegen Buitrago. Verder blijft het rustig in het peloton. De etappe volgt het script van een massasprint. #Giro ⁣

⁣

📺 Koers kijk je op discovery+ pic.twitter.com/PVMJtEtyxR — Eurosport Nederland (@Eurosport_NL) May 10, 2023

60 km do cilja: kolesarji se počasi približujejo drugemu gorskemu cilju današnje etape, Oliveti Citra na 110. kilometru etape. Vzpon (3. kat.) je dolg okoli tri kilometre, ima osemodstotni povprečni naklon in bi lahko poskrbel za nekaj drame. Poln pasti bo tudi spust. Vodilna trojka ima medtem pred glavnino le še dobro minuto prednosti.

105 km do cilja: ubežna trojica je dosegla leteči cilj na Sant'Angelo dei Lombardi, kjer sta se Thomas Champion (Cofidis) in Stefano Gandin (Team Corratec - Selle Italia) srdito 'udarila' za točke, boljši je bil Gandin, ki je osvojil 12 točk. V razvrstitvi za ciklamno majico najboljšega po točkah še vedno vodi Jonathan Milan (Bahrain-Victorious) s 57 točkami. Kaden Groves (Alpecin-Deceuninck) na drugem mestu ima 41 točk.

🔥 The fight for the Maglia Ciclamino is on!



Intermediate Sprint | Sant'Arcangelo dei Lombardi ✅#Giro #GirodItalia



⬇️⬇️⬇️ pic.twitter.com/m8fJ0rrAve — Giro d'Italia (@giroditalia) May 10, 2023

Izidi letečega cilja, Sant'Angelo dei Lombardi:

1. Gandin 12

2. Champion 8

3. Zoccarato 6

4. Pederson 5

5. Milan 4

6. Matthews 3

7. Groves 2

8. Kirsch 1

118 km do cilja: kolesarji se počasi bližajo letečemu cilju na Sant'Angelo dei Lombardi, ki je z 861 metri druga najvišja točka današnje etape.

148 km do cilja: Remco Evenepoel, ki danes spet nosi mavrično majico svetovnega prvaka, je z dvignjenim palcem nakazal, da padec, ki ga je povzročil pes, ki je zašel na traso, ni pustil večjih posledic. Kot so sporočili iz njegove ekipe Soudal Quick-Step, je zaradi padca izgubil dve minuti, a je s pomočjo moštvenih kolegov hitro zmanjšal zaostanek in se vrnil v glavnino. Primož Roglič (Jumbo-Visma) se za zdaj uspešno skriva v glavnini.

After the crash which was sparked by a loose dog, @EvenepoelRemco found himself two minutes behind the #Giro bunch, but with the help of his teammates has reduced that deficit to just 45 seconds.



Photo: @GettySport pic.twitter.com/39tk1CchNh — Soudal Quick-Step Pro Cycling Team (@soudalquickstep) May 10, 2023

151 km do cilja: Padec! Remco Evenepoel se je znašel na tleh! Za kratek čas je obsedel na tleh, nato pa znova sedel na kolo, a zelo počasi nadaljuje. Se je prvi favorit za zmago na Giru poškodoval? Posnetki so razkrili, da je padec povzročil pes, ki se je znašel na cestišču.

🚴‍♂️🇮🇹 | Oh nee, een hond op de weg. En Remco Evenepoel is een van de grootste slachtoffers!. Hij zit weer op de fiets, maar hoe groot is de schade bij de topfavoriet? 😱😱



📺 Koers kijk je op discovery+ pic.twitter.com/6BoV0j6ZNv — Eurosport Nederland (@Eurosport_NL) May 10, 2023

159 km do cilja: Thibaut Pinot je prvi prečkal prvi gorski cilj današnje etape ( Passo Serra) , v žep pospravil devet točk za razvrstitev najboljšega na gorskih ciljih in bo zdaj počakal na glavnino. Njegovega bega je za danes konec.



Izidi gorskega cilja, Passo Serra (3. kat.):

1. Pinot 9 točk

2. Zoccarato 4

3. Gandin 2

4. Champion 1

162 km do cilja: V ubežno skupino se je uspešno preselil tudi Francoz Thomas Champion (Cofidis), ki zdaj dela družbo legendarnemu Thibautu Pinotu (Groupama - FDJ), ta se po koncu letošnje sezone poslavlja, in Italijanoma Samuelu Zoccaratiju (Green Project-Bardiani CSF-Faizanè) in Stefanu Gandinu (Team Corratec - Selle Italia). Ubežniki imajo zdaj 1:14 minute prednosti pred glavnino in se bližajo prvemu gorskemu cilju današnje etape (Passo Serra, 3. kat.).

170 km do cilja: Skupina štirih kolesarjev si je izborila minimalno prednost pred glavnino. V ubežni skupini so Thibaut Pinot (Groupama - FDJ), nosilec modre majice za najboljšega hribolazca na dirki, Martin Marcellusi in Samuele Zoccarato (oba iz ekipe Green Project-Bardiani CSF-Faizanè) ter Stefano Gandin (Team Corratec - Selle Italia). Videli smo tudi že prvi padec, na tleh se je najprej znašel Gandin, a je hitro sedel na kolo in se uspel vrniti v ubežno skupino. Spolzke ceste bodo danes bržkone terjale velik davek.

Thibaut Pinot exhibits some expert bike handling skills 😮



Scary moment, super slippy out there #Giro pic.twitter.com/fw6oLk0NAw — Katy M (Giro edition) (@writebikerepeat) May 10, 2023

Start: kolesarji so se ob 12:40 v dežju, ki bo dodatno otežil današnjo etapo, podali na zaprto vožnjo, natančno ob 12:55 pa bo direktor dirke z zastavico zamahnil za start etape. Kolesarji naj bi cilj dosegli med 16.58 in 17.26. Že pred začetkom etape je postalo jasno, da Valeria Contija (Team Corratec - Selle Italia), ki si je v padcu v 3. etapi poškodoval medenico, in Remyja Rochasa (Cofidis) ne bomo več spremljali na letošnjem

Peta etapa bo minila v znamenju močnega dežja.

😓 When you take a look at today's weather forecast

.

😓 Quando guardi le previsioni meteo per la tappa di oggi#Giro #GirodItalia pic.twitter.com/ctOUFtikKv — Giro d'Italia (@giroditalia) May 10, 2023



Primož Roglič (Jumbo-Visma), ki je včeraj zdrsnil na peto mesto v skupnem seštevku Gira, je tudi danes zelo dobro razpoložen.