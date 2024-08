V Slovenijo se je vrnila ekipa Slovenske vojske in Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje, ki je v Severni Makedoniji pet dni pomagala pri gašenju obsežnih požarov. Odprava Slovenske vojske je bila na pomoč Severni Makedoniji pri gašenju požarov napotena 1. avgusta, helikopter Slovenske vojske pa je na požarišča v več kot 12 urah letenja odvrgel skoraj 80 tisoč litrov vode.

Pripadnike 15. brigade vojaškega letalstva in zračne obrambe Slovenske vojske, ki so pomagali pri gašenju požarov v Severni Makedoniji, sta ob prihodu v Slovenijo v Vojašnici Jerneja Molana v Cerkljah ob Krki sprejela poveljnik sil Slovenske vojske brigadir Boštjan Močnik in poveljnik 15. brigade vojaškega letalstva in zračne obrambe polkovnik Janez Gaube.

Sprejem v Cerkljah ob Krki Foto: Slovenska vojska

Odprava, v katero so bili vključeni dva pilota, dva gasilca in tehnik, je pet dni s helikopterjem Eurocopter Cougar AS AL 532 pomagala tako pri gašenju požarov kot pri prevozih gasilskih ekip. Na požarišča v Severni Makedoniji je slovenski helikopter odvrgel okrog 79 tisoč litrov vode, so sporočili iz Slovenske vojske.

Med eno od gasilskih odprav v Severni Makedoniji Foto: Slovenska vojska

Slovenska vojska je Severni Makedoniji pri gašenju požarov v naravi na pomoč sicer priskočila že med 16. in 20. julijem letos. Takrat so pomagali tako pri gašenju iz zraka, skupno so odvrgli okrog 86 tisoč litrov vode, kot pri prevozih gasilskih ekip in opreme ter pri evakuacijah prebivalcev.

Pogled iz helikopterja Foto: Slovenska vojska

Eno od požarišč v Severni Makedoniji Foto: Slovenska vojska