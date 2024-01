Pirc Musarjeva: Slovenski vojaki v tujini so pomembni predstavniki vrednot Slovenije

Predsednica republike Nataša Pirc Musar, obrambni minister Marjan Šarec in načelnik generalštaba Slovenske vojske Robert Glavaš so danes nagovorili pripadnice in pripadnike Slovenske vojske, ki delujejo v mednarodnih operacijah in misijah v tujini. Predsednica je med drugim izpostavila, da so vojaki pomembni predstavniki vrednot Slovenije v tujini.

Pirc Musarjeva, ki je tudi vrhovna poveljnica obrambnih sil, je na videokonferenci prisluhnila poročilom poveljnikov kontingentov, ki sodelujejo pri operacijah zveze Nato, EU ter globalne koalicije na Kosovu, Slovaškem, v Latviji, Bosni in Hercegovini, Nemčiji in Iraku, je sporočil urad predsednice republike.

Po seznanitvi z delovanjem vojske na operacijah, stanju na terenu ter počutjem vojakov je izrazila ponos in hvaležnost vsem, ki sodelujejo v mednarodnih operacijah ter uživajo spoštovanje in ugled med kolegi iz tujine.

"Pod okriljem resolucij Varnostnega sveta Združenih narodov opravljate naloge v podporo mednarodnemu miru, varnosti in stabilnosti," je ocenila in poudarila, da kljub nevarnemu značaju dela v nekaterih okoljih s svojo vlogo pomagajo pri zmanjševanju napetosti, krepitvi demokratičnih procesov in institucij, da bi ljudje lahko živeli v mirnejšem in varnejšem okolju.

To je še posebej pomembno v svetu, kjer je trenutno več kot 50 konfliktov, je nadaljevala in v luči tega izpostavila nujnost vztrajnih mednarodnih prizadevanj za trajen mir v svetu.

Dodala je, da ji o odličnosti slovenskih vojakov pripovedujejo tudi sogovorniki v tujini. Vsem pa je zaželela varen povratek v domovino.

Na mednarodnih operacijah deluje 292 pripadnic in pripadnikov Slovenske vojske. Napoteni so na misije v Bosni in Hercegovini, na Kosovu, v Srbiji, Siriji, Italiji, Iraku, Nemčiji, Latviji in na Slovaškem, piše na spletni strani Slovenske vojske.