Pirc Musarjeva: Veliko je pozivov k miru, a tega še ni na obzorju

"Zbrati moramo vso energijo, ki jo premoremo. Vsi, čisto vsak. Ustvariti moramo pogoje za mir, za dostojanstvo vseh, za vključevanje tudi najbolj marginaliziranih in ranljivih, za vračanje tistih, ki so morali oditi," je pozvala predsednica. Foto: Katja Kodba/STA

Predsednica republike Nataša Pirc Musar se je na povabilo Taizéjske skupnosti v soboto v ljubljanski dvorani Stožice udeležila večerne molitve v okviru Evropskega srečanja mladih. V pismu tisočim mladim kristjanom, ki so te dni zbrani v Ljubljani, je sporočila, da je vloga mladih pri prizadevanjih za mir in spremembe na bolje nenadomestljiva.

Evropskega srečanja mladih, ki od četrtka poteka v slovenskem glavnem mestu, se udeležuje več kot pet tisoč mladih verujočih iz vse Evrope in iz različnih krščanskih denominacij. Dogodek se z večernimi molitvami po cerkvah zaključuje danes, predsednica republike pa se je v družbi visokih predstavnikov krščanskih cerkva na Slovenskem udeležila sobotne večerne molitve, na kateri se je po navedbah iz njenega urada zbralo osem tisoč ljudi.

Ob tem je v pismu mladim, ki so ga objavili v uradu predsednice, zapisala, da letošnje srečanje žal poteka v obdobju številnih napetosti, delitev in oboroženih konfliktov. Trenutno jih je več kot 50, med njimi pa Evropo po njenih besedah še posebej zaznamujeta vojna v Ukrajini in izraelsko-palestinska vojna.

Ob izrazih sočutja s trpečimi civilisti in obsodbi nehumanega ravnanja z njimi je poudarila, da je skupno poslanstvo zagotoviti pogoje, v katerih bomo ljudje živeli v miru in varnem okolju, ki bo omogočal napredek in veselje za vse – predvsem pa za otroke, ki v vojnah najbolj trpijo, oropani brezskrbnega otroštva. "Čeprav veliko, res veliko ljudi poziva k miru, tega še ni na obzorju. Pozivov ne slišijo tisti, ki vojne povzročajo," je ob tem ugotovila.

Pirc Musarjeva je izrazila prepričanje, da je mogoče mir in varnost doseči skupaj – na temelju sprejemanja raznolikosti, s strpnostjo, kulturo dialoga in v duhu priznavanja preteklih napak in odpuščanja, s premagovanjem in sprejemanjem grehov preteklosti ter z očmi in voljo, uprto v sedanjost in prihodnost.

"Le mir bo omogočil, da se ne bomo ukvarjali zgolj s preteklostjo, ampak bomo vsi skupaj zagotavljali pogoje, v katerih se bo mogoče soočiti z dejanskimi izzivi sodobnega časa. Med njimi sta daleč v ospredju tehnološki napredek in podnebne spremembe," je prepričana predsednica republike.

Izrazila je tudi zaupanje in vero v mlade, da bodo temu poslanstvu kos. "Zaupam vam, da imate voljo in moč narediti velik, celo odločilen korak v smer sodelovanja, medsebojnega razumevanja, odprave delitev, sprejemanja drugačnosti in raznolikosti kot sestavnega dela naših družb in razumevanja vključujoče vizije prihodnosti," je še zapisala v pismu in vsem zaželela, da bi bilo leto 2024 leto miru, dobrote, solidarnosti in človečnosti.