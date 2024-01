Slovenija je z izvolitvijo prve predsednice republike prvič dobila soproga predsednice. Aleš Musar je v minulem letu v Sloveniji dvakrat gostil partnerski program, in sicer ob uradnih obiskih albanskega in črnogorskega predsednika, so za STA navedli v uradu predsednice republike.

Ob izvolitvi predsednika oziroma predsednici republike poseben status namreč pripade njegovemu zakonskemu ali zunajzakonskemu partnerju oz. partnerki. Pomembno vlogo igra predvsem pri protokolarnih dogodkih in v spremljevalnem programu doma in ob obiskih v tujini, ob tem pa se lahko posveča tudi drugim področjem, ki so po njegovi oceni pomembna v družbi.

Obiski v tujini

Predsednico je v tujini spremljal na pogreb papeža Benedikta XVI., uradni obisk Madžarske na povabilo madžarske predsednice, kronanje kralja Karla III., Evropski forum Alpbach, 80. obletnico osvoboditve taborišča na otoku Rab ter v Luksemburg na obisk sodišča EU in dvostransko srečanje z velikim vojvodo Henrijem.

Sam pa se je udeležil vrha soprog in soprogov evropskih voditeljev, ki sta ga gostila soproga hrvaškega predsednika Sanja Musić Milanović in izvršni direktor evropskega urada Svetovne zdravstvene organizacije za Evropo Hans Henri P. Kluge, tretjega vrha partnerjev voditeljev držav, ki ga je gostila soproga ukrajinskega predsednika Olena Zelenska in na povabilo soproge makedonskega predsednika Elizabete Gjorgievske konference Moč izbire: realizacija telesne avtonomije žensk in deklet.

V sodelovanju z zunanjim ministrstvom je tudi vzpostavil redna srečanja s soprogami in soprogi tujih veleposlanikov v Sloveniji, ki bodo potekala dvakrat letno.

12 nagovorov

Sicer pa je Musar v Sloveniji med drugim zabeležil 12 nagovorov na različnih prireditvah, obiskal tri domove za starejše in socialnovarstvene zavode, oddelkom za demenco pa je ob tem doniral terapevtske mačke za bolnike, so našteli v predsedničinem uradu.

Tudi v prihodnjem letu bo soprog predsednice republike opravljal naloge, ki so določene s protokolarnimi obveznostmi, še naprej pa se bo posvečal tudi ohranjanju slovenske kulturne dediščine, so še navedli v uradu predsednice republike.