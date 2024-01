Slovenija danes vstopa na svetovni politični oder: To so načrti

Poleg Slovenije so bile junija lani na mesta nestalnih članic Varnostnega sveta za obdobje 2024–2025 izvoljene še Alžirija, Gvajana, Republika Koreja in Sierra Leone. Prvič je bila Slovenija izvoljena v Varnostni svet leta 1997 za mandatno obdobje 1998–1999.

Poleg Slovenije so bile junija lani na mesta nestalnih članic Varnostnega sveta za obdobje 2024–2025 izvoljene še Alžirija, Gvajana, Republika Koreja in Sierra Leone. Prvič je bila Slovenija izvoljena v Varnostni svet leta 1997 za mandatno obdobje 1998–1999. Foto: Reuters

1. januarja 2024 Slovenija drugič v zgodovini postaja nestalna članica Varnostnega sveta Organizacije združenih narodov (OZN). Po izvolitvi s 153 glasovi in trimesečnem statusu opazovalke bo Slovenija v obdobju 2024–2025 sooblikovala odločitve za ohranjanje mednarodnega miru in varnosti. Delovala bo povezovalno in odgovorno, zavezana spoštovanju načel Ustanovne listine Združenih narodov, mednarodnega prava in človekovih pravic, so sporočili iz ministrstva za zunanje in evropske zadeve.

"Članstvo v Varnostnem svetu je za našo državo velika priložnost, a hkrati tudi odgovornost. Kljub globalni povezanosti in soodvisnosti so aktualne razmere v svetu zahtevne in kompleksne, kar se zrcali tudi v delovanju Varnostnega sveta. Prav zato si bomo še posebej prizadevali, da bomo branik miru, blaginje in varnosti," ob začetku mandata poudarja ministrica za zunanje in evropske zadeve Tanja Fajon. Po njenih besedah bo za te univerzalne vrednote treba v prihodnje narediti več in zaveze preliti v konkretna dejanja.

"To dolgujemo prihodnjim generacijam. Z izvolitvijo v Varnostni svet smo dokazali, da slovenska diplomacija zna in zmore. Prepričali smo jih s svojo ambicioznostjo, odprtostjo, konstruktivnim delovanjem ter z jasnim zavedanjem, da smo za vsakogar zanesljiv in zaupanja vreden partner. To je naše osnovno vodilo. Hkrati bomo iskali možnosti za preseganje razlik znotraj Varnostnega sveta in priložnosti za uresničevanje tematskih prednostnih področij. Smo dobro pripravljeni in visoko motivirani, želimo pustiti svoj pečat," je še dejala Fajonova.

Golob: Prihodnost multilateralizma

Predsednik vlade Robert Golob ob pomembnem mejniku za državo izpostavlja, da Slovenija svoj mandat v Varnostnem svetu začenja v trenutku velikih kriz in izzivov v mednarodni skupnosti, zato je njena vloga kot nestalne članice še toliko pomembnejša. "Ob vse večjih krizah in izzivih mednarodne skupnosti bomo ravno septembra 2024, ko bomo predsedovali VS OZN, imeli priložnost za prihodnost multilateralizma, posebej OZN. Takrat bo v New Yorku Vrh prihodnosti in bomo voditelji sprejeli Pakt za prihodnost. Naše predsedovanje VS OZN bo tako v najboljšem možnem času. Veseli me, da bom kot predsednik vlade predsedoval VS OZN ravno v tistem tednu," je poudaril Golob.

Z vstopom v Varnostni svet je zaživela tudi posebna spletna stran, ki bo osrednja spletna stran z ažurnimi informacijami o aktualnem dogajanju v Varnostnem svetu ter delovanju in pobudah Slovenije v tem organu OZN. Dveletno članstvo Slovenije v najpomembnejšem organu za kolektivno varnost v svetu je ključni zunanjepolitični projekt vlade, je poudaril Golob. To članstvo bo po njegovih besedah Slovenija izkoristila za dvig svoje prepoznavnosti v svetu, ki jo bo podkrepila z načelno politiko, demokratično držo, jasnimi stališči ter z vodenjem dialoga in sodelovanjem.

Štiri tematska področja

Slovenija bo med članstvom v Varnostnem svetu OZN pozornost namenila štirim tematskim prednostnim področjem, ki so: preprečevanje konfliktov, zaščita prebivalstva v oboroženih spopadih, ženske, mir in varnost ter podnebje, mir in varnost.

"Ob največjem številu oboroženih spopadov po drugi svetovni vojni se bo Slovenija kot aktivna članica zavzemala za krepitev preventivne diplomacije ter opozarjala na grobe in sistematične kršitve človekovih pravic, ki bi lahko vodile v izbruh novih spopadov," so poudarili pri ministrstvu za zunanje in evropske zadeve.