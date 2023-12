Spotkast z Dominiko Švarc Pipan: Ne smemo si zatiskati oči pred realnostjo

Pravosodna ministrica Dominika Švarc Pipan je v Spotkastu razkrila, kakšne načrte ima na pravosodnem področju v prihodnjem letu. V prvi vrsti jo sicer še letos čaka ureditev vprašanja neusklajenosti plač sodnikov in tožilcev, za kar je ustavno sodišče dalo rok do 3. januarja. Ministrica bi sodnikom za zdaj ponudila tisoč evrov pavšalnega dodatka, o čemer smo že poročali. Napovedala je krepitev učinkovitosti in hitrosti delovanja sodišč ter med drugim tudi omejevanje možnosti zlorab postopkov za zavlačevanje procesov. Opozorila je tudi na poslabševanje varnosti zaradi tako imenovane migrantske kriminalitete in dejala, da si ne smemo zatiskati oči pred realnostjo.

Vprašanje sodniških in tožilskih plač je pereče tudi zaradi napovedi sodniškega društva o vložitvi kolektivne tožbe, v kateri bi sodniki terjali povračilo obveznosti še za pet let nazaj, kar bi državo lahko veliko stalo. Ministrica je pojasnila, kje so glavne težave in prepreke, da je vprašanje po več kot letu dni še vedno odprto.

Pravosodni sistem bo sicer moral v prihodnje storiti veliko, da znova poveča zaupanje državljanov v učinkovitost in kakovost delovanja. Res se sooča s precejšnjo kadrovsko podhranjenostjo, a je prostora za izboljšave še veliko, se strinja ministrica. K temu naj bi pripomogel tudi tako imenovani sodniški trojček, trije zakonski predlogi, ki jih je ministrstvo predstavilo jeseni.

Med ključnimi zadevami je Dominika Švarc Pipan vendarle izpostavila hitrejše delovanje sodišč, zlasti v kazenskih zadevah, ko morajo žrtve na pravico čakati dolgo in podoživljati travme. V tem okviru je komentirala tudi afero Fotopub.

Foto: Siol.net Kritična je bila tudi do odvetnikov domnevnih storilcev kaznivih dejanj, ki da izrabljajo vsa možna sredstva in procesna orodja, da se postopki čim bolj zavlečejo. Tudi na tej ravni napoveduje spremembe, ki zagotovo ne bodo všeč vsem, a bodo šle v smer, da se kazenski postopki učinkovito in čim prej razrešijo.

Opozorila je tudi na veliko obremenjenost sodišč in pojasnila načrte, kako bi to lahko reševali. Pojasnila je, da se tožilci v zadnjem času zlasti na območju Ljubljane soočajo z velikim porastom kaznivih dejanj. Storilci so večinoma prosilci za azil. Varnostne razmere se po njenih besedah sicer res poslabšujejo, a so še vedno zadovoljive in jih policija obvladuje.

"Žal narašča tudi delež kaznivih dejanj na področju spolnega nasilja, za katerega so osumljeni prosilci za azil," je opozorila ministrica in dejala, da si pred tem ne smemo zatiskati oči. Toda hkrati je opozorila, da se pri tem ne sme posploševati, predvsem ne zaiti v ksenofobijo. "Jaz se počutim varno v Ljubljani," je dodala.

V več kot uro dolgem pogovoru je komentirala tudi nekaj odmevnih sodb na področju spolnih zlorab in napadov, dotaknila se je tudi problematike tolerantnosti do nasilja ter spraševanja žrtve o njeni vlogi pri tem, zakaj je bila napadena. Komentirala je tudi problematiko spletnih družbenih omrežij in sovražnega govora, pri čemer bo kot ministrica, kot je dejala, pozorno spremljala tožilsko in sodno prakso na tem področju.

Foto: Siol.net