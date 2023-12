Švarc Pipanova v Bruslju podprla direktivo o pravicah žrtev kaznivih dejanj

"Otroci, žrtve kaznivih dejanj, so še posebej ranljiva kategorija, ki potrebuje posebne pristope – tako glede obravnave v kazenskem postopku kot tudi glede zagotavljanja podpornih ukrepov. A poiskati moramo prožno rešitev, ki bi upoštevala različne in že vzpostavljene nacionalne sisteme," je dejala Švarc Pipanova.

Slovenija podpira namen revidirane direktive o pravicah žrtev kaznivih dejanj, je na današnjem zasedanju ministrov članic EU za pravosodje in notranje zadeve med drugim poudarila ministrica Dominika Švarc Pipan. Ministri so danes potrdili tudi stališče Sveta EU za pogajanja o predlogu uredbe o prenosu kazenskih postopkov v drugo članico.

Ministri za pravosodje članic EU so v Bruslju med drugim razpravljali o spremembi direktive o določitvi minimalnih standardov na področju pravic, podpore in zaščite žrtev kaznivih dejanj. Švarc Pipanova je ob tem poudarila, da Slovenija podpira namen revidirane direktive in si aktivno prizadeva za napredek pri pogajanjih, so sporočili z ministrstva za pravosodje.

Model Barnahus

Ministrica je izpostavila pravico do odškodnine kot pomembno pravico žrtev kaznivih dejanj, ob tej priložnosti je predstavila tudi uspešno uvedbo modela celovite obravnave otrok žrtev spolnih zlorab po načelu modela Barnahus v Sloveniji.

Barnahus za podporo in zaščito otrok



Barnahus (hiša za otroke) je vodilni evropski model za obravnavo otrok žrtev spolnih zlorab. Gre za multidisciplinarni in medinstitucionalni pristop, ki združuje vse pomembne storitve pod eno streho, kar preprečuje ponovno viktimizacijo otrok, ter vsem otrokom nudi usklajen in učinkovit odziv na pravni osnovi. Glavni namen hiše za otroke Barnahus je usklajevanje sočasnih kazenskih preiskovalnih postopkov in postopkov za zaščito otroka ter podpora otrokom, ki so žrtve ali priče nasilja, v otroku prijaznem in varnem okolju.

Kako okrepiti evropsko tožilstvo?

Pravosodni ministri članic EU so se danes seznanili tudi s trenutnim stanjem glede boja proti nekaznovanosti v okviru ruske agresije na Ukrajino ter potrdili stališče Sveta EU o ugotovitvah glede uporabe splošne uredbe o varstvu podatkov (GDPR). Razpravljali so še o delovanju Evropskega javnega tožilstva, pri čemer je ministrica Švarc Pipanova povedala, da je Slovenija pripravljena sodelovati pri iskanju rešitev za dodatno okrepitev učinkovitosti tožilstva.

V razpravi so spregovorili tudi o pravosodnem sodelovanju na področju boja proti trgovini s prepovedanimi drogami in organizirani kriminaliteti. Ministri so izpostavili predvsem pomen mednarodnih konvencij, vključno z ljubljansko-haaško konvencijo, in nujno krepitev sodelovanja s tretjimi državami, so še sporočili s pravosodnega ministrstva.