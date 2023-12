Tako sta božič praznovala Robert Golob in Tina Gaber #video

Premier Robert Golob in Tina Gaber na državni proslavi pred dnevom samostojnosti in enotnosti.

Premier Robert Golob in Tina Gaber na državni proslavi pred dnevom samostojnosti in enotnosti. Foto: Vlada Republike Slovenije/Bobo

Premier Robert Golob in njegova partnerka Tina Gaber sta na božični večer skupaj okrasila božično jelko in uživala v družbi drug drugega.

Gabrova je na svojem profilu na Instagramu delila posnetek, na katerem posluša pesem Na božično noč v izvedbi skupine Pop Design, v ozadju pa premier Golob krasi božično jelko v njunem stanovanju. V nadaljevanju posnetka Gabrova stopi do svojega partnerja in ga objame.

Kako sta Golob in Gabrova praznovala božič, si oglejte v spodnjem posnetku:

Brez ščepca pričkanja ni šlo

Ob posnetku je zapisala, da je njun božič minil v znamenju radosti in veselja, zajetne doze nostalgije, sočutja, čarobnih lučk, dobre družbe, precej odvečne embalaže, smeha, ščepca pričkanja, petja in plesa, ogromno hvaležnosti ter sreče. Hkrati pa je pogrešala tiste, ki jih ne more več objeti. "Božič done (končan, op. p.)," je dodala.

Oba sta bila oblečena v bele puloverje, ki se ujemajo s stilom njune božične jelke. Tina Gaber je na jelko letos dodala prav poseben okrasek, božično kroglo z napisom Teta, ki jo je dobila, ko je izvedela, da bo njena sestra Urša Gaber postala mama, zdaj pa predstavlja njen "največji ponos v letu 2023".

Predsednik vlade Robert Golob je pred prazniki napisal tudi voščilo ob božiču in novem letu, v katerem je poudaril, da je v obračunu z iztekajočim se letom slabe stvari bolje pustiti za seboj in se spominjati lepih trenutkov, ki so lahko navdih za svetlejšo prihodnost. Izpostavil je enotnost in solidarnost po letošnjih ujmah in se znova zahvalil vsem, ki so pomagali.

Preberite tudi: