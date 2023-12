Premier Robert Golob je v svoji novoletni poslanici poudarek dal najmlajšim. Med drugim je izpostavil skupno odgovornost za varno in spodbudno okolje, v katerem bodo lahko otroci razvijali ustvarjalnost in samostojnost. Pozval je k povezanosti, spoštovanju in optimizmu pri oblikovanju prihodnosti za naslednje generacije.

Golob si želi, da bi bilo prihajajoče leto leto priložnosti za vsakega. "Skupaj gradimo družbo, ki naj temelji na medsebojnem spoštovanju in razumevanju," je pozval in dodal, da je treba posebno pozornost nameniti najmlajšim.

Omenil je analizo nevladne organizacije Save the Children, po kateri je Slovenija že nekaj časa do otrok najprijaznejša država na svetu. "Prizadevajmo si, da tako tudi ostane," je zapisal.

"Naša skupna odgovornost je, da vsak dan ustvarjamo varno in spodbudno okolje, v katerem lahko naši otroci razvijajo svojo ustvarjalnost in samostojnost," je prepričan premier. Želi si, da otroci odraščajo ob spoštovanju človekovih pravic in osebnega dostojanstva, v demokratični in varni državi, v družbi, kjer se vsak posameznik počuti sprejetega in cenjenega.

"Povezanost, spoštovanje, optimizem in medsebojna podpora – to je moč naše skupne prihodnosti, ki jo s ponosom predajmo naslednjim generacijam," je še zatrdil Golob in vsem zaželel srečno v novem letu.

Predsednik vlade bo pred silvestrsko nočjo pozno popoldne obiskal internistično prvo pomoč in urgentni kirurški blok Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana, kjer se bo srečal z dežurno reševalno ekipo.