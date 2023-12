Golob v novoletni poslanici o navdihujočih preteklih trenutkih

Spomnil je na izkazano neverjetno enotnost in nesebično solidarnost z vsemi, ki jih je prizadela nesreča, ko je bilo najhuje in ko so ljudje pomoč najbolj potrebovali.

Predsednik vlade Robert Golob je v voščilu ob božiču in novem letu zapisal, da je v obračunu z iztekajočim se letom bolje slabe stvari pustiti za seboj in se spominjati lepih trenutkov, ki so lahko navdih za svetlejšo prihodnost. Izpostavil je enotnost in solidarnost po letošnjih ujmah in se znova zahvalil vsem, ki so pomagali.

"Pred nami so najbolj čarobni dnevi v letu. Dnevi, ko pričakujemo božič in se veselimo prihajajočega novega leta. Dnevi, ki smo se jih veselili, ko smo bili še majhni otroci, in dnevi, ki se jih veselimo tudi zdaj, ko smo že v zrelejših letih," je poslanico začel premier.

Številni po njegovih besedah menijo, da je prav ta čas tisti, ko naj naredimo obračun s prejšnjim letom. "Osebno menim nekoliko drugače, da je bolje, da slabe stvari pustimo za seboj in se spominjamo predvsem lepih trenutkov, ki so nam lahko navdih za to, da bo prihodnost še svetlejša – in Slovenija se v tem letu res lahko spominja trenutkov, ki nas lahko navdihujejo," je poudaril.

Spomnil je na izkazano neverjetno enotnost in nesebično solidarnost z vsemi, ki jih je prizadela nesreča, ko je bilo najhuje in ko so ljudje pomoč najbolj potrebovali. "Zato bi se rad še enkrat zahvalil vsem, ki ste prostovoljno nesebično pomagali vsem, ki so bili prizadeti zaradi vremenskih ujm ali kako drugače," je še dejal Golob in vsem zaželel mirne in spokojne božične dni ter da se v novo leto podamo še bolj povezani v skupnost dobronamernih ljudi.