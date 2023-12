Slovenski škofje spomnili na neurja, ki so pustošila po Sloveniji

Slovenski škofje so v božični poslanici spomnili, da so bili v letu, ki se izteka, porušeni številni mostovi, tako tisti pravi kot tisti medčloveški. Kljub temu je treba zaupati, da bodo vsi mostovi znova zgrajeni, pri čemer lahko pomaga Jezus. "Zdi se, da tema brezbrižnosti zmaguje. A zaupamo," so zapisali.

Škofje so spomnili, da so vremenska neurja, ki so letos pustošila po Sloveniji, uničila premnoge domove in podrla veliko mostov. Še naprej se rušijo mostovi med narodi Rusije in Ukrajine ter med prebivalci Jezusove zgodovinske dežele, tudi "v naši domovini bi si želeli več medsebojnega spoštovanja in več srčne luči". "Tako se zdi, da tema brezbrižnosti zmaguje. A zaupamo," so zapisali.

Upanje po njihovem prepričanju prinaša Jezus, Bog, ki je "ob začetku našega časa stopil v naš svet kot otrok, ne ker bi ga bil človek vreden, ampak ker ga je potreboval". "Ne samo, da bi mu pomagal graditi mostove, ki bi spet vzpostavili porušene odnose med nami, ampak da bi sam postal most, ki bo človeka povezal v eno. On je most, po katerem z brega odrešene večnosti priteka do nas hrana novega življenja: odpuščanje, mir in ljubezen."

Vsem državljankam in državljanom, rojakom po svetu in vsem, ki so v različnih stiskah, so zaželeli, "da bi se okrepili s to hrano upanja v teh prazničnih dneh".