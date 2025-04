Vrata bazilike odprta tudi ponoči: od papeža se poslavljajo množice ljudi

Dnevni pregled najpomembnejših dogodkov:



10.03 Množice se pred pogrebom še naprej poslavljajo od papeža

Papež je v starosti 88 let umrl v ponedeljek, od srede pa odprta krsta z njegovim truplom leži v baziliki svetega Petra, kjer se od njega poslavljajo verniki.

Do 8. ure zjutraj se mu je poklonilo že več kot 128 tisoč ljudi. Da bi lahko to omogočili čim večjemu številu ljudi, je Vatikan že drugo noč zapored ohranil odprta vrata bazilike dlje kot predvideno – vstop vanjo ni bil mogoč le med 2.30 in 5.40 zjutraj, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Dolge vrste ljudi se čez Trg svetega Petra in na ulici Via della Conciliazione, ki vodi do Vatikana, prek nadzornih točk vijejo tudi danes. Verniki se lahko od Frančiška poslovijo še do 20. ure, ko bodo krsto na slovesnosti z udeležbo najvišjih kardinalov zaprli.

Foto: Reuters

V soboto se bo nato na Trgu svetega Petra odvila pogrebna slovesnost, nakar bodo Frančiška v skladu z njegovo željo pokopali v rimski baziliki Marije Snežne.

Pogreba se bodo udeležile delegacije 130 držav, med njimi bo tudi približno 50 državnih voditeljev in deset monarhov, vključno z ameriškim predsednikom Donaldom Trumpom in ukrajinskim predsednikom Volodimirjem Zelenskim. Številne, tudi Trumpa, v Rimu pričakujejo že danes.

Na območju okrog Trga svetega Petra italijanske oblasti že zdaj izvajajo stroge varnostne ukrepe – v veljavi je prepoved uporabe dronov, na strehah so ostrostrelci, v pripravljenosti so tudi lovska letala. Zvečer namerava policija poleg tega uvesti dodatne nadzorne točke, še piše AFP.