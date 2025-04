Vatikan je danes razglasil devetdnevno žalovanje za papežem Frančiškom, ki se bo začelo na dan njegovega pogreba v soboto. V baziliki svetega Petra so se danes verniki začeli poslavljati od papeža Frančiška, doslej se mu je poklonilo že skoraj 20.000 žalujočih.

Devetdnevno žalovanje, ki se začne na dan pogreba papeža, so razglasili v skladu s tradicijo. T. i. novemdiales spremljajo tudi vsakodnevna maša in molitve, zastave pa visijo na pol droga.

Termina za konklave še ni

Danes popoldne je bila tudi druga splošna kongregacija kardinalov, na kateri so razpravljali o naslednjih korakih. Zaenkrat še niso razglasili termina za konklave, se pa mora začeti od 15 do 20 dni po smrti papeža. Običajno se začne po končanem žalovanju.

Verniki v Vatikanu. Foto: Reuters

Verniki se poslavljajo od pokojnega papeža

V baziliki svetega Petra so se danes verniki začeli poslavljati od papeža Frančiška, ki je v 89. letu starosti umrl na velikonočni ponedeljek. Krsto s truplom papeža Frančiška so v baziliko iz Doma svete Marte v Vatikanu, kjer je prebival in umrl, prenesli dopoldne.

Po podatkih Vatikana se je prvi dan od papeža poslovilo skoraj 20.000 žalujočih. Bodo pa vrata bazilike danes ostala odprta najmanj do polnoči.

Verniki v Vatikanu. Foto: Reuters

Pogreb bo v soboto

Pričakovati je, da se bo Frančišku še zadnjič poklonilo več deset tisoč ljudi. Od njegovega predhodnika Benedikta XVI., ki je umrl 31. decembra 2022, se je po poročanju AFP poslovilo 200.000 vernikov.

Krsto s papežem bodo v petek ob 20. uri zaprli. Krsta bo sicer v vatikanski baziliki do sobote, ko bo pogreb na Trgu svetega Petra. Na njem pričakujejo okoli 200.000 ljudi, med njimi številne svetovne voditelje. Zatem bodo Frančiška na njegovo željo pokopali v rimski baziliki Marije Snežne.