Papežu se je poklonilo že skoraj 50 tisoč vernikov, tudi Meloni

Papežu Frančišku se je od srede pred njegovo krsto v baziliki svetega Petra poklonilo 48.600 vernikov, je danes sporočil Vatikan. Vrata bazilike so zanje ostala odprta skoraj vso noč, dolge vrste ljudi se mimo odprte krste in na Trgu svetega Petra vijejo tudi danes.

9.50 Vrata bazilike zaprli le za kratek čas

Prvotno naj bi se imeli verniki v sredo možnost papežu pokloniti od 11. ure, ko so ga prenesli iz Doma svete Marte, do polnoči, a so to obdobje podaljšali in vrata bazilike zaprli šele ob 5.30 zjutraj. Po krajšem premoru so cerkev znova odprli ob 7. uri.

Glede na navedbe Vatikana se je papežu, ki je v 89. letu starosti umrl v ponedeljek, doslej poklonilo najmanj 48.600 ljudi, od tega 13 tisoč od polnoči do 5.30 zjutraj. Med njimi je bila v sredo tudi italijanska premierka Giorgia Meloni. Tudi danes se mimo njegove odprte krste že zgrinjajo množice ljudi.

Verniki se v baziliki svetega Petra poklanjajo pokojnemu papežu Frančišku. Foto: Reuters Njihovo gibanje upočasnjujejo strogi varnosti ukrepi. Glede na pričevanja več zbranih, ki jih navaja francoska tiskovna agencija AFP, je bilo doslej treba na vstop v baziliko čakati od tri do štiri ure.

Po poročanju nemške tiskovne agencije dpa se je danes zjutraj pred nadzorno točko ob vstopu na Trg svetega Petra nabrala približno kilometer dolga vrsta verujočih. Ti se naprej pomikajo prek z ograjami omejenih območij, pri urejanju okoliškega prometa pa sodelujejo policisti in prostovoljci.

V prelomu s tradicijo lesena krsta s papeževim truplom pred glavnim oltarjem ni postavljena na posebnem odru, imenovanem katafalk, temveč le na skromnem, rahlo nagnjenem lesenem podestu. Frančišek je oblečen v rdečo obleko, na glavi ima papeško mitro, v rokah pa rožni venec.

Tam bo ležal do petka popoldne, ko bodo krsto nato pred sobotnim pogrebom zaprli. Po končani pogrebni slovesnosti na Trgu svetega Petra, na kateri pričakujejo 200 tisoč ljudi in številne državne voditelje, bodo Frančiška pokopali v rimski baziliki Marije Snežne.