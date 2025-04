Na Trgu svetega Petra se je zbralo na tisoče vernikov

Thousands pray for Pope Francis in St. Peter's Square pic.twitter.com/wm6VVNCC51 — Catholic Arena (@CatholicArena) April 21, 2025

Dnevni pregled najpomembnejših dogodkov:



6.02 Verniki se lahko od danes poslovijo od papeža

6.02 Verniki se lahko od danes poslovijo od papeža

Papež je v starosti 88 let zaradi možganske kapi umrl v ponedeljek zjutraj, potem ko je še na velikonočno nedeljo vernikom na Trgu svetega Petra podelil blagoslov mestu in svetu.

Njegovo truplo so v ponedeljek zvečer položili v krsto in prenesli v kapelo Doma svete Marte, kjer je prebival. Tam so se od njega že lahko poslovili kardinali, predstavniki kurije in uslužbenci Vatikana.

Ostali verniki se mu bodo lahko poklonili v baziliki svetega Petra, kamor ga bodo prepeljali danes. Obred prenosa se bo začel ob 9. uri, vodil ga bo kardinal komornik Kevin Farrell. Sprevod bo po kratki molitvi krenil prek Trga svete Marte na Trg svetega Petra in v baziliko svetega Petra.

Verniki se bodo od prvega papeža iz Latinske Amerike danes lahko poslovili od 11. ure do polnoči, v četrtek od 7. ure do polnoči, v petek pa od 7. do 19. ure. Na apostolski nunciaturi v Ljubljani pa bo od danes do petka odprta žalna knjiga za papeža Frančiška.

V soboto bo sledil pogreb na Trgu svetega Petra, na katerem pričakujejo okoli 200.000 ljudi, med njimi številne svetovne voditelje. Zatem bodo Frančiška na njegovo željo pokopali v rimski baziliki Marije Snežne.

Vatikan je podrobnosti o pogrebu sporočil v torek po prvi kongregaciji kardinalov po smrti Frančiška. Danes popoldne bo druga splošna kongregacija kardinalov, nato se bodo zvrstile še nove do konklava, volitev novega papeža, začetek katerega morajo kardinali še določiti.