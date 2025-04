Pet manj znanih stvari, ki se zgodijo ob papeževi smrti

Papeževo stanovanje je zapečateno

Prva stvar, ki se zgodi po papeževi smrti, je zapečatenje njegovega zasebnega stanovanja, da se ne bi zgodila kraja. To v odmaknjenem Vatikanu sicer ni zelo verjetno, vendar ničesar ne prepuščajo naključju.

Enako so ravnali tudi ob odstopu papeža Benedikta XVI. leta 2013.

Uradni komornik (Camerlengo) oziroma zakladnik – pri papežu Frančišku I. je to nalogo opravljal kardinal Kevin Farrell – do izvolitve novega papeža upravlja Sveti sedež in je pristojen za pripravo konklava ter upravljanje za gospodarjenje s papeškim premoženjem. Ob smrti papeža odtisne trak z uradnim pečatom, ki ga nato zaveže skozi kljuke vrat in jih zapečati z vročim voskom.

Večina papežev si izbere razkošno stanovanje v veliki papeški palači, ki leži severno od bazilike svetega Petra. Frančišek I. si je želel preprostejše namestitve, zato se je odločil za manjši dvosobni apartma v sklopu Doma svete Marte, ki meji na baziliko. S tem je potrdil svojo zavezanost skromnosti, odločil se je tudi, da bo jedel v skupni jedilnici.

Še vedno pa je uporabljal papeško knjižnico, v kateri je sprejemal goste, ob nedeljah pa nagovarjal in blagoslavljal vernike na trgu Svetega Petra.

Papežev prstan uničijo s škarjami

Komornik je odgovoren za posredovanje novice o papeževi smrti kardinalskemu vikarju za Rim, ki nato novico posreduje prebivalcem Rima in preostalemu svetu. Uničiti mora tudi uradni papežev prstan, znan kot ribičev prstan, ki ga dobi vsak papež ob inavguraciji in prikazuje svetega Petra v čolnu, okrog katerega je napisano papeško ime.

Po smrti mu komornik odstrani prstan z desne roke in ga uniči s škarjami ali posebnim kladivom v prisotnosti prič iz kardinalskega zbora, kar pomeni konec oblasti pokojnega papeža. Medtem ko ima večina papežev zlat prstan, se je Frančišek odločil za pozlačenega srebrnega.

Oporoka je predana kardinalskemu zboru

Komornik ima pred izvolitvijo Frančiškovega naslednika tudi odgovornost, povezano s hrambo njegove oporoke. Vsebine oporoke v današnjem času ne razkrije več sam, pač pa je ta odgovornost zdaj podeljena kardinalskemu zboru, ki jo odpre in na glas prebere na prvem srečanju.

Vodja katoliške cerkve je upravičen do letne plače v višini približno 337 tisoč evrov, vendar jo je Frančišek v skladu s svojimi vrednotami zavrnil. Namesto tega je zahteval, da je treba denar vrniti cerkvi, ga uporabiti za skrbniški sklad in fundacijo ali predati družinskemu članu.

Čeprav ni prejemal plače, je neto premoženje papeža Frančiška ocenjeno na skoraj 14 milijonov evrov zaradi premoženja, povezanega z njegovim uradom. Med njimi so pet avtomobilov, stanovanje in oblačila.

Papežev pogreb

Po kanonskem pravu bo od dneva papeževe smrti potekalo devetdnevno žalovanje. Pogreb je navadno med četrtim in šestim dnem po smrti, razen v izjemnih primerih.

Po več kot stoletju bo prvi papež, ki bo pokopan zunaj Vatikana, saj je odpravil ustaljene pogrebne obrede, ki so bili skozi zgodovino povezani s pokopom papeža.

Namesto treh tradicionalnih ugnezdenih krst iz ciprese, svinca in hrasta je Frančišek zahteval preprosto leseno krsto, obloženo s cinkom. Ni si tudi želel biti pokopan pod baziliko svetega Petra, temveč pod baziliko svete Marije Velike v rimskem okrožju Esquilino, kamor je med papeževanjem večkrat odhajal molit.

Konklave šele po pogrebu

Glede na to, da je po svetu trenutno posvečenih 252 kardinalov, bodo vsi povabljeni v Vatikan, da bi spremljali dogajanje. Konklave bodo verjetno med 15. in 20. dnevom po papeževi smrti.

Konklave bo sestavljen iz 120 kardinalov, vsi pa morajo biti mlajši od 80 let, da lahko glasujejo. Trenutno je 140 kardinalov prave starosti, kar pomeni, da bo najmlajših 20 pozvanih, da se iz njega umaknejo.

Tajni postopek volitev novega papeža poteka v Sikstinski kapeli. Glasovanje poteka dvakrat na dan, medtem pa kardinali molijo, da bi sprejeli prave odločitev.

V kapeli sta dve peči – v eni zažgejo vsako glasovnico, iz druge pa pošiljajo dimni signal, ki je viden na Trgu svetega Petra. Črn dim pomeni, da konklave še ni sprejel odločitve, po uspešni izvolitvi pa se pokadi bel dim. Novega papeža odpeljejo v stransko kapelo, kjer potrdi svoje novo papeško ime, takoj po tem pa ga svetu razkrijejo na papeškem balkonu.