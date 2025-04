Vatikan objavil prve fotografije pokojnega papeža. Znano je, kdaj bo pogreb. #foto

Truplo pokojnega papeža Frančiška so v ponedeljek zvečer položili v krsto v kapeli njegove rezidence v Domu svete Marte, danes pa je Vatikan objavil prve fotografije krste v tamkajšnji kapeli. Kardinali se medtem sestajajo v Vatikanu, da bi začeli načrtovati pogreb svetega očeta, ki bo v soboto 26. aprila ob 10. uri. Pogrebno bogoslužje bo vodil kardinal Giovanni Battista Re. V prihodnjih dneh bodo načrtovali tudi konklave za izvolitev njegovega naslednika in sprejeli druge odločitve o upravljanju Katoliške cerkve.

Frančišek je oblečen v rdečo obleko, na glavi ima papeško mitro, v rokah pa rožni venec. Položili so ga v preprosto leseno krsto, znotraj katere je pocinkana krsta, ni pa več dodatnih krst iz svinca in hrasta, kot sta bili za pogreb njegovega predhodnika Benedikta XVI., ki je umrl konec leta 2022 po odstopu leta 2013. Namesto štirih bodo tako uporabili samo dve krsti. Ob krsti stojita pripadnika švicarske garde, ob njej pa ni več položene papeške palice, ki ima na vrhu križ in predstavlja simbol moči.

Od papeža se lahko poslovijo kardinali, pripadniki kurije in uslužbenci Vatikana

Obred potrditve Frančiškove smrti in polaganja njegovega trupla v krsto je potekal v ponedeljek v kapeli svete Marte, so sporočili iz Vatikana. Vatikanski komornik kardinal Kevin Farrell je na slovesnosti na glas prebral uradno razglasitev smrti. Od papeža, ki v krsti leži v kapeli v Domu svete Marte, kjer je prebival, se že lahko poslovijo kardinali, pripadniki kurije in uslužbenci Vatikana.

Kardinali, ki se od ponedeljka zbirajo v Vatikanu, na prvi kongregaciji so se sestali ob 9. uri.

Pogreb papeža Frančiška bo v soboto 26. aprila. Foto: Reuters

Verniki se bodo pokojniku lahko poklonili v sredo

Dogovorili naj bi se tudi, kdaj bodo njegovo truplo iz Doma svete Marte prepeljali v baziliko svetega Petra, kjer se bodo pokojniku lahko poklonili verniki. Vatikan je v ponedeljek sporočil, da bi se to lahko zgodilo že v sredo dopoldne.

Pogreb bo v soboto

Po smrti papeža sicer sledi devet dni uradnega žalovanja, pri čemer je pogreb ponavadi med četrtim in šestim dnem po smrti, torej med petkom, 25. aprila, in nedeljo, 27. aprila. Italijanska tiskovna agencija Ansa ob sklicevanju na vatikanske vire kot najverjetnejši datum navaja soboto, 26. aprila. Slednji datum so kasneje tudi potrdili.

V sporočilu za javnost izpostavljajo, da bodo pogrebno mašo papeža Frančiška obhajali na Trgu svetega Petra.

Papeško stanovanje so zapečatili

Njegovo stanovanje v drugem nadstropju poslopja, kjer je živel, so tako kot tudi papeško stanovanje v tretjem nadstropju papeške palače zapečatili.

Frančišek je umrl v ponedeljek v starosti 88 let po možganski kapi. Po pettedenski hospitalizaciji zaradi pljučnice je okreval v svojem stanovanju. Zadnjič se je v javnosti pojavil v nedeljo, ko je iz svojega papamobila, ki je potoval po Trgu svetega Petra, opravil velikonočni blagoslov in zadnji pozdrav vernikom.