Po smrti papeža Frančiška so se v Rimu začeli pripravljati na množičen prihod vernikov, ki se bodo udeležili pogreba poglavarja Katoliške cerkve. Italijanske oblasti nameravajo sprejeti ustrezne ukrepe za sprejem velikega števila ljudi. Okoli Trga sv. Petra se medtem zbirajo užaloščeni verniki. V Rim se pred konklavom odpravljajo tudi kardinali.

Italijanska premierka Giorgia Meloni je sporočila, da bo v sodelovanju s civilno zaščito sprejela potrebne ukrepe za zagotovitev urejenega poteka pri sprejemu in pomoči vernikom v okviru pogrebnih slovesnosti za pokojnim papežem Frančiškom, ki je umrl star 88 let.

Meloni bo v torek vodila sejo vlade, na kateri bo vodji civilne zaščite Fabiu Cicilianu poverila priprave na pogreb papeža Frančiška, poroča italijanska tiskovna agencija Ansa.

Jih bo znova prišlo milijon?

Pri tem naj bi se zgledovali po pogrebu papeža Janeza Pavla II. aprila 2005, ki se ga je udeležilo več kot milijon ljudi. Množičen prihod ljudi pričakujejo tudi ob nastopu dolžnosti novoizvoljenega poglavarja Cerkve, ki ga bodo volili na konklavu. Ta naj bi bil predvidoma v enem mesecu.

Množice že zdaj na Trgu Sv. Petra

Nekaj ur po smrti papeža Frančiška so se številni verniki zbrali na Trgu sv. Petra. Tudi na ulicah, ki mejijo na osrednji trg pred Baziliko sv. Petra, se je gnetlo veliko ljudi in mnogi so stali v vrstah, da bi prišli na trg, poroča avstrijska tiskovna agencija APA.

Na trgu je že bila prva javna molitev za papeža Frančiška po njegovi smrti, so sporočili iz Vatikana. Molitev rožnega venca je vodil italijanski kardinal Mauro Gambetti.

Še v nedeljo jih je pozdravil

Na tisoče romarjev se je na velikonočni ponedeljek želelo zbrati na tradicionalni slovesnost ob koncu velikonočnih praznovanj. Vendar pa zaradi smrti papeža, ki je še v nedeljo na trgu pozdravil številne vernike, namesto veselega razpoloženja med ljudmi vladata žalost in pretresenost.

Kardinali se pripravljajo

V Rim se medtem odpravljajo tudi kardinali, ki bodo volili naslednika Frančiška. Prvo srečanje kongregacije kardinalov bo v torek, so sporočili iz Vatikana. Gre za eno od srečanj kardinalov pred konklavom za izvolitev novega papeža.

Papeža lahko volijo le tisti kardinali, ki na dan smrti oziroma odstopa papeža še niso dopolnili 80 let. To pravico ima po poročanju APA 135 od 252 kardinalov, ki prihajajo iz vsega sveta. Mnogi kardinali so sicer že v Rimu, ker delajo v kuriji.

Konklave se je v preteklosti začel najmanj 15 in največ 20 dni po smrti oziroma odstopu papeža, Frančiškov predhodnik Benedikt XVI. pa je to določilo spremenil tako, da se lahko konklave začne tudi prej, ko se v Vatikanu zberejo vsi kardinali elektorji.