EVROPA

Bil je številka dve

Vatikanski državni tajnik Pietro Parolin je bil skoraj ves čas Frančiškovega papeževanja številka dve v Vatikanu. Italijan je član papeškega sveta kardinalov, svetovalnega telesa, in je imel ključno vlogo pri zgodovinskem dogovoru med Svetim sedežem in Kitajsko o imenovanju škofov iz leta 2018.

Jeruzalemec?

Poznavalci kot možnega Frančiškovega naslednika velikokrat omenjajo tudi jeruzalemskega latinskega patriarha Pierbattisto Pizzaballo, najvišjega predstavnika katoliške cerkve na Bližnjem vzhodu z nadškofijo, ki obsega Izrael, palestinska ozemlja, Jordanijo in Ciper.

Povezan z Orbanom

Zelo pogosto se kot možni novi papež v Vatikanu omenja tudi madžarski nadškof Peter Erdo. Je intelektualec in ugleden strokovnjak za kanonsko pravo in je priznan zaradi svoje odprtosti do drugih verstev. V preteklosti je bil pod drobnogledom zaradi povezanosti z vlado Viktorja Orbana. Je konservativen glede vprašanj, kot so homoseksualne poroke in razvezani, ki se ponovno poročijo.

Zagovornik migrantov in istospolnih

Bolonjski nadškof Matteo Maria Zuppi več kot tri desetletja deluje kot diplomat Vatikana. Med drugim je bil posebni odposlanec papeža Frančiška za mir v Ukrajini. Zavzema se tudi za sprejem migrantov in istospolno usmerjenih katoličanov v Cerkev.

Poliglot

Diplomat in poliglot iz italijanske Verone Claudio Gugerotti je bil veleposlanik Svetega sedeža v več državah, med drugim v Veliki Britaniji, Gruziji, Armeniji, Azerbajdžanu, Belorusiji in Ukrajini. Leta 2022 je bil imenovan za prefekta Dikasterija za vzhodne Cerkve.

Tesni prijatelj papeža

Nadškof francoskega Marseilla Jean-Marc Aveline se je rodil v Alžiriji, večino življenja pa je preživel v Marseillu. Velja za tesnega prijatelja pokojnega papeža Frančiška. Zavzema se za dialog med verami in kulturami ter za zaščito migrantov.

Šved, spreobrnjen v katolištvo

Anders Arborelius je bil leta 2017 imenovan za prvega švedskega kardinala. V pretežno protestantski skandinavski državi se je spreobrnil v katolištvo. Stockholmski škof nasprotuje temu, da bi ženske lahko bile diakonke ali da bi blagoslavljali pare istospolno usmerjenih.

Poznavalec lokalnih cerkva

Zaslužni škof Goza, Maltežan Mario Grech, je generalni tajnik škofovske sinode, organa, ki zbira informacije iz lokalnih cerkva o ključnih vprašanjih za Cerkev - o položaju žensk ali ponovno poročenih ločenih - in jih posreduje papežu.

Fleksibilen dogmatik

Iz vrst jezuitov tako kot pokojni papež prihaja luksemburški nadškof Jean-Claude Hollerich. Teolog, ki je trdno prepričan o dogmah, je odprt za prilagajanje Cerkve družbenim spremembam, tako kot Frančišek se zavzema za varovanje okolja in si prizadeva za večjo vključenost laikov v Cerkev.

AZIJA

Glavni kandidat

Za glavnega kandidata za papeža iz Azije velja Filipinec Luis Antonio Tagle. Za kardinala ga je leta 2012 imenoval nekdanji papež Benedikt XVI. in že leta 2013 je bil obravnavan kot kandidat za papeža v konklavu, na katerem je bil izvoljen Frančišek.

Iz konfliktnega Mjanmara

Predsednik Zveze azijskih škofovskih konferenc Maung Bo je leta 2015 postal prvi in doslej edini kardinal iz Mjanmara. Pozival je k dialogu in spravi v konfliktnem Mjanmaru, po vojaškem udaru leta 2021 pa je opozicijske protestnike pozval, naj ostanejo nenasilni.

AFRIKA

Temnopolti papež?

Peter Turkson iz Gane je eden najvplivnejših kardinalov iz Afrike in se pogosto omenja kot možni prvi temnopolti papež. Leta 2010 je sicer dejal, da si tega dela ne želi.

Afrika prihodnost Cerkve

Nadškof v Kinšasi Fridolin Ambongo Besungu je edini kardinal iz Afrike v Svetu kardinalov papeža Frančiška, svetovalnem odboru papeža. V intervjuju leta 2023 je Afriko označil za prihodnost Cerkve.

AMERIKA

Svetovalec za nove škofe

V Chicagu rojeni Robert Francis Prevost je prefekt vplivnega dikasterija za škofe, ki papežu svetuje pri imenovanju novih škofov. Več let je bil misijonar v Peruju in je zaslužni nadškof v Chiclayu v tej južnoameriški državi.

Oster nasprotnik splava

Newyorški nadškof irsko-ameriškega rodu Timothy Dolan velja za konservativca, ki odločno nasprotuje splavu. Kot nekdanji nadškof Milwaukeeja je nadzoroval posledice velikega škandala zaradi spolnih zlorab v škofiji.