Pirc Musar: Čutim globoko žalost. Premier Golob: Bil je vest sveta.

Kot je na družbenem omrežju X zapisala Pirc Musar, je globoko užaloščena zaradi papeževe smrti. Dejstvo, da je umrl na velikonočni ponedeljek, pa po njeni oceni še dodatno izpostavlja simboliko njegove zapuščine - življenja, posvečenega upanju in obnavljanju.

Deeply saddened by the passing of His Holiness. His voice for peace and justice inspired millions. That he passed on Easter Monday only deepens the symbolism of his legacy - a life devoted to hope and renewal. I extend my heartfelt condolences to the Catholic Church.

Premier Golob: Bil je vest sveta, pogrešali ga bomo

"Papež Frančišek se je od nas poslovil v izjemno težkih časih, ki nam kot človeštvu niso v čast. Vojne, ki si jih Frančišek srčno želel končati in razprtije med narodi, ki se jih je trudil pomirjati, vse to njegovo delo nam je dajalo upanje in vero, da bomo zmogli in bosta prevladala dobro in mir," pa je ob papeževi smrti zapisal premier Robert Golob.

Kot so premierja povzeli v njegovem kabinetu, papeža Frančiška ni več, upanje pa ostaja. "Bil je vest sveta, pogrešali ga bomo," je sklenil Golob.

Papež Frančišek je umrl danes v starosti 88 let. Poslovil se je ob 7.35, dan po tistem, ko se je na velikonočno nedeljo pojavil na Trgu svetega Petra.

Tudi iz sveta se vrstijo pokloni papežu Frančišku

Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen je zapisala, da je s svojo ponižnostjo in ljubeznijo navdihoval milijone. Francoski predsednik Emmanuel Macron je tako kot več drugih izpostavil njegova prizadevanja za najbolj ranljive.

"Danes svet žaluje ob smrti papeža Frančiška. S svojo ponižnostjo in čisto ljubeznijo do manj srečnih je navdihoval milijone, daleč preko katoliške cerkve," je na omrežju X zapisala von der Leyen. Žalujočim je zaželela, da najdejo uteho v vedenju, da bo njegova dediščina še naprej vodila proti bolj pravičnemu, mirnemu in sočutnemu svetu.

Today, the world mourns the passing of Pope Francis.



He inspired millions, far beyond the Catholic Church, with his humility and love so pure for the less fortunate.



My thoughts are with all who feel this profound loss.



May they find solace in the idea that Pope Francis'…

Macron je v izjavi na omrežju X izpostavil papeževo prizadevanje, da bi Cerkev revnim od Buenos Airesa do Rima prinašala veselje in upanje. "Da bi združevala ljudi drugega z drugim in z naravo. Naj to upanje nenehno vstaja tudi za njim," je zapisal.

Globoko žalost ob Frančiškovi smrti je na X izrazil prihodnji nemški kancler Friedrich Merz in se poklonil spominu na človeka, ki "sta ga vodila ponižnost in vera v usmiljenje Boga". Prepričan je, da bo ostal v spominu ljudem zaradi svojih neutrudnih prizadevanj za najbolj ranljive, za pravičnost in spravo.

Izraelski predsednik Jicak Hercog je papeža označil za človeka globoke vere in brezmejnega sočutja. Izpostavil je pomen, ki ga je pripisoval tesnim vezem z judovskim svetom in spodbujanju medverskega dialoga.

Novico o smrti papeža Frančiška potrdili in se nanjo odvali tudi v SŠK

Novico o smrti papeža Frančiška so potrdili in se nanjo odvali tudi v Slovenski škofovski konferenci (SŠK). Kot so zapisali, je Frančiškov pontifikat zaznamovalo ponižno služenje "božjemu ljudstvu, usmiljenje in zavezanost marginaliziranim". Izdali so navodila župnijam, kako ravnati ob novici ob papeževi smrti.

Kot so navedli v SŠK, je bil papež znan po svojem manj formalnem pristopu k papeževanju, "kar je pokazal že takoj na začetku, ko se je namesto bivanja v apostolski palači odločil za bivanje v Domu svete Marte".

Ob smrti papeža je SŠK izdala tudi navodila za župnije. Tem med drugim predlagajo, da organizirajo ure molitve za pokojnega papeža, duhovniki naj vernikom predstavijo poslanstvo, ki ga je opravljal pokojni papež in jim razložijo, kako poteka izbira novega papeža. Takoj, ko tiskovni urad Svetega sedeža oziroma SŠK objavi novico o papeževi smrti, naj se po vseh cerkvah zvoni z velikim zvonom, petkrat po dve minuti, so še navedli. Foto: Bojan Puhek

V času svojega pontifikata je, kot navajajo, zvesto oznanjal evangelij in vero v Jezusa Kristusa, "osredotočal se je na vprašanja, kot so podnebne spremembe, medverski dialog in gospodarska neenakost". "Njegove enciklike, med drugim Laudato si' o upravljanju okolja in Fratelli tutti o družbenem prijateljstvu, odražajo te prednostne naloge," so zapisali.

Kot ugotavljajo, je papež Frančišek "sprožil tudi reforme v Vatikanu in spodbujal sinodalnost, ki spodbuja odprt dialog in posvetovanje znotraj Cerkve." "Čeprav se je v poznejših letih soočal z zdravstvenimi težavami, je ohranil aktiven urnik in se še naprej zavzemal za pravičnost in sočutje na svetovnem prizorišču," so njegovo delo opisali na SŠK.