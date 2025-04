Zaradi papeževe smrti preložili zgodovinsko razglasitev svetnika

Zaradi smrti papeža Frančiška, ki je umrl danes, so v Vatikanu preložili razglasitev prvega milenijca za svetnika, napovedano za nedeljo, poročajo tuje tiskovne agencije.

"Obveščamo vas, da sta zaradi smrti papeža Frančiška preloženi evharistija in razglasitev blaženega Carla Acutisa za svetnika, predvideni za 27. april," je v kratkem sporočilu za javnost danes zapisal vatikanski tiskovni urad.

15-letnega Italijana Carla Acutisa iz Lombardije, ki je leta 2006 umrl za levkemijo, so zaradi širjenja katolištva na spletu poimenovali božji vplivnež.

Božji vplivnež

Carlo Acutis se je rodil leta 1991 v Londonu. Kmalu zatem se je njegova družina preselila v Milano. Njegova mati je za milanski časnik Corriere della Sera povedala, da je že kot majhen otrok hotel obiskovati cerkve, žepnino je daroval revežem, brezdomcem pa je pomagal s hrano in spalnimi vrečami.

V osnovni šoli naj bi se sam naučil programirati. Vzpostavil je spletno stran, na kateri je dokumentiral potrjene čudeže in prikazovanja Device Marije skozi zgodovino. Zaradi tega so mu nadeli vzdevek božji vplivnež.

Njegovo truplo so balzamirali

Leta 2006 je za posledicami levkemije umrl v Monzi. Njegovo truplo so leto kasneje prenesli v Assisi, kjer je v cerkvi Marije Snežne od leta 2022 v stekleni grobnici na ogled javnosti. Njegove posmrtne ostanke so balzamirali, oblečen pa je v kavbojke in športne copate.

Oktobra 2020 ga je papež Frančišek razglasil za blaženega, potem ko naj bi otroka iz Brazilije ozdravil prirojene bolezni na trebušni slinavki. Beatifikacija je sicer prvi korak na poti k svetništvu. Frančišek je nato maja lani sporočil, da pokojni 15-letnik izpolnjuje pogoje za svetnika, potem ko so zanj potrdili še en čudež, ozdravitev deklice, katere mati naj bi pred tem molila na Acutisovem grobu.