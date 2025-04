Med kandidati za novega papeža tudi kardinal slovenskih korenin

Na konklavu, na katerem bodo po smrti papeža Frančiška izbirali novega poglavarja katoliške cerkve, bo sodelovalo 133 kardinalov, za izvolitev novega papeža pa bo potrebnih 89 glasov. Volilno pravico ima tudi argentinski nadškof slovenskih korenin Vinko Bokalič Iglič , ki je star 72 let.

Papež Frančišek je imenoval 163 kardinalov iz 76 držav, med njimi tudi argentinskega škofa slovenskih korenin Vinka Bokaliča Igliča, ki sicer ne velja za enega izmed favoritov za bodočega papeža, a možnost, da je izbran, vseeno obstaja.

Rodil se je 6. novembra 1952 v Lanúsu v Argentini v družini slovenskih staršev Vinka Bokaliča in Pavle, rojene Iglič, ki sta kot izseljenca v Argentino prišla leta 1949. Oče je bil doma iz Mengša, mati pa iz Prevoj. Kardinal slovenskih korenin zna tudi slovenski jezik in ga še vedno aktivno uporablja. Slovenijo je nazadnje obiskal lani okoli božiča.

Tesno povezan s papežem Frančiškom

Vinko Bokalič Iglič ima tesne povezave s papežem Frančiškom. Prav on je namreč Bokaliča v času, ko je bil še nadškof Buenos Airesa, 29. maja 2010 posvetil v škofa, 23. decembra 2013 pa ga je imenoval za škofa škofije Santiago del Estero. Leta 2024 je papež Frančišek škofijo Santiago del Estero povzdignil v nadškofijo, Bokaliča Igliča pa imenoval za njenega prvega nadškofa ter mu podelil tudi naslov primasa Argentine. 6. oktobra 2024 je papež Frančišek objavil imenovanje Vinka Bokaliča Igliča za kardinala.

Kdaj se bo konklave začel, morajo kardinali še določiti. Volitve se morajo sicer začeti ne prej kot 15 in ne pozneje kot 20 dni po smrti papeža, torej med 5. in 10. majem. Izbor papeža je sicer izjemno nepredvidljiv. Znan pregovor iz Vatikana namreč pravi, da "kdor gre v konklave kot papež, se vrne kot kardinal," kar pomeni, da glavni favoriti za papeža na konklavu pogosto na koncu niso izbrani, saj je glasovanje anonimno, nepričakovano in nepredvidljivo.