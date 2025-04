Lahko ta kardinal resno zaplete izbiro novega papeža?

Nekdaj zelo vplivni italijanski kardinal Giovanni Angelo Becciu je bil leta 2023 zaradi poneverbe in goljufije obsojen na pet let in pol zapora. Kljub temu želi sodelovati na konklavu in izbirati novega papeža. Lahko to resno zaplete izbiro novega papeža?

Kardinal s Sardinije Giovanni Angelo Becciu je imel nekdaj zelo velik vpliv v Vatikanu. Med drugim je bil med letoma 2009 in 2011 namestnik v državnem tajništvu Svetega sedeža. Med letoma 2011 in 2018 je bil prefekt Kongregacije za zadeve svetnikov, kjer je nadzoroval postopke beatifikacije in kanonizacije.

Vpletenost v veliki finančni škandal

Od leta 2017 je bil posebni odposlanec pri malteškem viteškem redu. To zadolžitev je opravljal do leta 2020, ko mu je papež Frančišek ukazal, naj se odpove pravicam in privilegijem kardinala, saj se je zapletel v vatikanski finančni škandal.

Razlog je bila Becciujeva vpletenost v katastrofalno naložbo Svetega sedeža v nepremičnino v Londonu, zaradi katere je Cerkev izgubila več deset milijonov evrov, piše CNN.

Obsojen na pet let in pol zapora

V času papeževanja si je papež Frančišek prizadeval očistiti vatikanske finance in spremenil zakonodajo, da bi Becciuju kot kardinalu lahko sodilo vatikansko sodišče.

Papež Frančišek in kardinal Giovanni Angelo Becciu oktobra 2022 Foto: Guliverimage

Becciu je bil leta 2023 zaradi poneverbe in goljufije obsojen na pet let in pol zapora. Je prvi kardinal, ki ga je obsodilo vatikansko kazensko sodišče.

Becciu se je pritožil

Toda kardinal, ki je vedno trdil, da je nedolžen, je sprožil pritožbo, ki je trenutno še v obravnavi. Dokler postopek še teče, ima dovoljenje za bivanje v vatikanskem stanovanju.

Becciuja, ki je star 76 let (praviloma imajo na konklavu pravico voliti novega papeža vsi kardinali, ki so mlajši od 80 let), je tiskovni urad Svetega sedeža uvrstil med tiste kardinale, ki nimajo volilne pravice.

Becciu hoče voliti novega papeža

Becciu pa je v torek za enega od sardinskih časopisov povedal, da ni bilo izrecne odločitve, da bi ga izključili iz konklava, niti bilo zahteve po njegovi izrecni pisni odpovedi.

O njegovi udeležbi bosta verjetno odločala dekan kardinalskega zbora Giovanni Battista Re in kardinal Pietro Parolin, ki bo nadzoroval potek konklava v Sikstinski kapeli, še piše CNN.