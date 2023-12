Ne, ni tako samo v filmih. Božič kot na steroidih. #video

Ko se je pred 30. leti Kevin sam in izgubljen v New Yorku spet srečal s svojo mamo pod mogočno božično jelko, je ta postala svetovna turistična atrakcija. Božična jelka v Rockefellerjevem Centru je sicer osrednje mesto pričakovanja praznikov v New Yorku v ZDA natanko 100 let. Obišče jo več kot 120 milijonov ljudi na sezono. Okrasitev stanovanjske soseske Dyker Heights v Brooklynu pa je, kot bi bila na steroidih: lučke, božički, jelenčki, snežaki, hrestači, jaslice ... Preverili smo božični utrip v mestu, za katerega pravijo, da nikoli ne spi. Poglejte na fotografijah in v videih.

Rockefeller Center Foto: Matej Podgoršek Ob decembrskem obisku New Yorka vse poti vodijo proti Rockefellerjevem centru, kompleksu 19 stolpnic, zgrajenih v 30. letih 20. stoletja. V pravokotnem sistemu ulic na Manhattnu ga ni težko najti, razprostira se med 48. in 51. ulico oziroma med peto in šesto avenijo. Lahko pa ga najdemo tako, da enostavno sledimo množici ljudi. Proticovidni ukrepi so več kot očitno pozabljeni, bližje, kot si Rockefeller Plazi, bolj si ujet med več tisoč ljudi, ki bi radi tako kot ti od blizu videli najbolj znamenito newyorško božično jelko. Okrašena z okoli 50 tisoč raznobarvnimi lučkami in visoka skoraj 30 metrov stoji pod stolpnico 30 Rock, z vrha katere je eden najlepših razgledov na mesto (Top of the Rock). Ja, v množici potrebuješ precej strpnosti, a vendarle gre za enega bolj čarobnih decembrskih kotičkov v mestu. Še posebej, če se odločiš za drsanje pod jelko, kar pa udari po denarnici: v jutranjih urah je vstopnica za drsališče 42 evrov, v večernih tudi 75. Od leta 1997 lahko prižig luč na jelki spremljamo na televiziji. Gre za pravi dvourni koncert, na katerem božične pesmi prepevajo zvezdniki, kot sta Mariah Carey in Michael Buble.

Če želiš videti Rockefellerjevo jelko od blizu, se je treba prebiti skozi strnjeno množico ljudi. Foto: Matej Podgoršek

Kolo sreče na Saksu Foto: Matej Podgoršek Nasproti Rockefellerjeve jelke, na peti aveniji, je še druga svetleča newyorška božična znamenitost, letos drugačna kot v prejšnjih letih – inštalacija, poimenovana Kolo sreče na pročelju veleblagovnice Saks Fifth Avenue. V večernih urah ta postane prava svetlobno-glasbena umetnina. Množica ljudi pod njim je občasno tolikšna, da morajo celo zapreti pas ali dva na peti aveniji. Za Christian Dior & Saks in še nekaj drugih prestižnih veleblagovnic na peti aveniji pa je značilna še ena božična tradicija – božične izložbe. Tudi te so bolj umetniška inštalacija kot pa sama promocija prodajnih izdelkov.

Prave umetnine so tudi božične izložbe v prestižnih newyorških veleblagovnicah. Foto: Matej Podgoršek

Drsališče v Centralnem Parku s kuliso hotela Plaza in nebotičnikov Foto: Matej Podgoršek Ko te množica pod Rockefellerjem in Saksom le izvrže, te pot lahko vodi navzgor po peti aveniji do prestižnega hotela Plaza. Pred leti se je še smelo sprehoditi po lobiju, danes je vstop dovoljen le gostom, tako da tu ne boste srečali nekdanjega lastnika Donalda Trumpa, kot ga je v filmu Sam doma Kevin. Lahko pa se po njegovih stopinjah sprehodite do ribnika in drsališča v bližnjem Centralnem Parku. Drsanje je najbolj priljubljena zimska aktivnost Newyorčanov. Prav to drsališče v 340 hektarov velikem parku je največje. Oblegano je tudi tisto v Bryant Parku, najnovejša pridobitev v mestu pa je drsališče v Brooklyn Bridge Parku pod znamenitim kamnitim mostom Brooklyn Bridge, ki je pred 140 leti povezal dve od petih newyorških okrožij, Manhattan in Brooklyn. Sprehod čez most je eno najlepših doživetij v New Yorku.

Lično okrašena meščanska hiša na 76. ulici na Upper East Sidu Foto: Matej Podgoršek

Bryant Park pod nebotičniki se decembra spremeni v velik božični sejem. Foto: Matej Podgoršek Še ena božična tradicija v več kot osemmilijonskem mestu je obisk plesno-glasbenega šova Christmas Spectacular by Rocketts v legendarni dvorani Radio City Music Hall, ki je del Rockefellerjevega Centra in sprejme skoraj šest tisoč obiskovalcev. Neverjetna usklajenost plesalk in najbolj znamenite božične pesmi vas bodo pustile odprtih ust. Tako ni čudno, da je predstava vsak dan razprodana, pa dnevno pripravijo od dve do štiri ponovitve, najcenejša vstopnica pa je 45 evrov (brez davka). Od dvorane Radio City navzdol po šesti aveniji se bohoti še nekaj božičnih jelk, pod tisto na Fox Square se letos lahko celo sprehodi.

V Evropi so del božične tradicije adventni sejmi, te so vse bolj priljubljeni tudi v ZDA. Največja v New Yorku sta v Bryant Parku in na Union Squaru. Bryant Park, ki je izven sezone praznikov kraj, kamor na malico prihajajo zaposleni v sosednjih nebotičnikih, je zdaj tako imenovana zimska vasica (Bryant Park Christmas Village). Na sredini je drsališče, okrog pa več deset, morda celo sto lesenih hišic, kjer gostinci in trgovci po vzoru božičnih sejmov v Evropi ponujajo jedačo, pijačo in raznovrstna darila. Ne manjkajo niti nemške klobase po deset evrov in več, med Američani so zelo priljubljene kisle kumarice, za šest malih krofkov oblitih s čokolado, se odšteje 14 evrov in več, lična bombonjera s šestimi malimi pralineji pa stane 18 evrov. Ob sobotah je ljudi že ob desetih dopoldne toliko, da se po sejmu premikaš zelo počasi. Še več gneče je ob sobotah na božičnem sejmu na trgu Union, saj je zraven še največja newyorška odprta živilska tržnica.

Zeblo nas ne bo. Na božičnih stojnicah na Union Squaru najdemo vse, kar si zaželimo za božične praznike. Foto: Matej Podgoršek

"Veš, kako rečemo temu? Božično bruhanje."

Dyker Heights Foto: Matej Podgoršek Za božično dogajanje, lučke, jelke, sejme pa ne poskrbi le mesto in veleblagovnice, božični duh prevzame tudi številne meščane. Na Manhattnu sicer le stežka najdemo kakšno okrašeno stanovanjsko hišo (ena lepših je na 76. ulici). Če pa se zapeljemo z vlakom uro iz središča Manhattna v Brooklyn, pa bomo doživeli božično okrasitev domov, kot jo denimo vidimo v filmu Bitka za božič (Deck the Halls). Ampak soseska Dyker Heights ni film, je čisto resnična soseska enostanovanjskih hiš, nekatere so skromni mali domovi, spet druge pravi mali dvorci. Vsi pa imajo isto noto: čim več lučk, tem bolje!

Poglejte, kako se decembra svetijo hiše in vrtovi v soseski Dyker Heights:

Dyker Heights Foto: Matej Podgoršek Tradicija že kar nekoliko pretiranega okraševanja domov v Dyker Heights se je začela sredi 80. letih 20. stoletja, ko se je sem priselila Lucy Spata. Kmalu so ji z okraševanjem pročelij hiš in zelenic začeli slediti sosedje. Danes so najbolj nore okrašene hiše med 80. in 85. ulico ter 11. in 14. avenijo. Lučke osvetljujejo skoraj vse domove, številni pa pred vhod in na zelnico postavijo še lesene ali napihljive božičke, snežake, jelenčke, hrestače ... Ponekod ima okrasitev še glasbeno spremljavo, nekdo je celo poskrbel za sneženje.

"Si bil na 84. ulici? Ti je bilo všeč? Veš, kako rečemo temu? Božično bruhanje," mi je dejal eden od domačinov. Nekateri imajo pretiravanja sosedov namreč že vrh glave. Astronomski je tudi račun za elektriko, tudi do tri tisoč evrov. Iz leta v leto pa je vse več tudi turistov, ki pridejo zvečer na ogled. Z Manhattna so celo organizirane avtobusne ture, a se zlahka pride tudi z metrojem (z vlakom G do predzadnje postaje na 86. ulici in po njej nato deset minut peš do 11. avenije). Nekateri pa se pripeljejo kar z avtomobilom in nato kar iz njih opazujejo okrašene hiše. Prav veliko miru domačini nimajo. A očitno jih ne moti. Nekateri so na dvoriščih in ponujajo domače krofe, čaj ali vročo čokolado. Zime so v New Yorku lahko zelo mrzle. Morda pa je tudi zato božična okrasitev na steroidih. Da ti pogreje dušo in telo.

Lučke, jelenčki, božički ... Ni, da ni. Soseska Dyker Heights je okrašena kot v filmih. Foto: Matej Podgoršek

Še več utrinkov iz soseske Dyker Heights poglejte v videu. Ne boste mogli verjeti! Foto: Matej Podgoršek