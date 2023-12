Kako in kje v New Yorku spremljajo športne dogodke #video

New York je mesto, ki nikoli ne spi. Dan in noč se nekaj dogaja. Del pestrega dogajanja v osemmilijonskem mestu so tudi številne športne prireditve, saj ima mesto v vseh največjih ameriških ligah dve moštvi. Njihov največji in najnovejši objekt je stadion Metlife, ki za tekme ameriškega nogometa sprejme več kot 83 tisoč ljudi, najbolj kultni in za košarkarske tekme vselej razprodani pa je Madison Square Garden, a bo v njem vseeno le nekaj sto Slovencev februarja preglasilo več kot 19 tisoč Američanov. Mi smo športni utrip v mestu preverili decembra.

Kadarkoli v letu boste obiskali New York, ki je sestavljen iz petih okrožij (Manhattan, Brooklyn, Bronx, Queens in Staten Island), se lahko odpravite na ogled ene (ali več) tekem. Nogomet se v MLS igra od februarja do oktobra. New York City FC na stadionu Yankee v Bronxu, New York Red Bulls pa v Harrisonu v sosednji zvezni državi New Jersey. Od konca marca do konca septembra poteka sezona v bejzbolski ligi MLB. New York Yankees so že sto let doma na kultnem stadionu Yankee v Bronxu, New York Mets pa v Queensu, nedaleč od Flushing Meadowsa, kjer konec poletja poteka teniško odprto prvenstvo ZDA.

Madison Square Garden Foto: Matej Podgoršek Med oktobrom in junijem potekata sezoni v hokejski ligi NHL in košarkarski NBA. New York Rangers igrajo v Madison Square Gardnu, v samem srcu Manhattna, New York Islanders pa na robu mesta v Queensu. Madison Square Garden, zgrajen leta 1964, je tudi dom New York Knicksov. Brooklyn Nets od leta 2012 igrajo v Barclays Centru v Brooklynu. Moštvi ameriškega nogometa New York Jets in New York Giants sta svoj novi dom dobili leta 2010, ko so v East Rutherfordu v New Jerseyju porušili Giants Stadium in na sosednjem parkirišču zgradili moderni stadion New Meadowlands oziroma, kot se zdaj imenuje po pokrovitelju, Metlife Stadium. Sezona v ligi NFL se igra od septembra do februarja. New York ima tudi žensko košarkarsko ekipo v WNBA (New York Liberty) in vrsto študentskih ekip.

Stadion Metlife, kjer domače tekme igrajo New York Giants in New York Jets Foto: Matej Podgoršek

Kultni Garden je za tekme Knicksov vedno poln

Daleč so šampionska leta Knicksov, a je dvorana vseeno vedno polna. Foto: Matej Podgoršek Edini od omenjenih objektov, ki je v samem srcu mesta, sredi Manhattna, je Madison Square Garden. Gre za eno najbolj kultnih dvoran na svetu. Pred dnevi so si tam denimo v treh dneh sledili koncert Mariah Carey, tekma lige NHL domačih Rangersov in tekma lige NBA Knicksov. Dvorana, ki so jo nad eno od osrednjih mestnih železniških postaj (Penn Station) odprli leta 1964 za košarkarske tekme, sprejme 19.812 ljudi, za hokejske pa 18.006. Vzdušje je precej boljše na hokejskih tekmah, ko dvorana sicer ni vedno polna, a so navijači precej bolj strastni, pravi ljubitelji hokeja. Že ko se pred tekmo sprehajaš ob dvorani nedaleč od mogočnega nebotičnika Empire State Building, ti ob pogledu na množico, oblečeno v drese in kape Rangersov, to postane jasno. Drugače je na košarkarski tekmi. Le redki so v barvah Knicksov. A Garden oziroma MSG je za košarkarske tekme vedno poln do zadnjega kotička. Pa čeprav Knicksi naslova prvaka lige NBA niso osvojili že 50 let, pravzaprav česa odmevnejšega niso naredili že 25 let, ko so nazadnje igrali v finalu. In čeprav je cena vstopnic daleč najdražja v NBA, najcenejše so okrog sto ali 120 evrov (za tekme Netsov v Brooklynu se vstopnico brez težave dobi za pol ali celo trikrat manj).

Z navijači na tekmi New York Knicksov:

MSG je kraj številnih legendarnih dogodkov, med njimi je bila Wrestlemania. Foto: Matej Podgoršek Obisk tekme Knicksov je pač del newyorške kulture. Gre za družabni dogodek, sama tekma je morda celo v drugem planu. Pomembno je druženje, večerja s prijatelji, saj je na vsakem od treh ringov v dvorani na stotine lokalov, kjer obrok in pijača takoj staneta vsaj 20, če ne 30 evrov. New York je mesto milijonarjev, bogatašem ni težko odšteti na tisoče evrov za letno vstopnico. Obenem se na tekmo odpravi še skoraj vsak turist, ki obišče mesto, pa ga morda košarka niti tako zelo ne zanima oziroma vsaj ni navijač New York Knicksov. Sprehod po hodnikih je kot sprehod po muzeju, saj je na stenah s fotografijami, časopisnimi izrezki, dresi, športnimi copati in podobnim predstavljena bogata zgodovina športnih dogodkov v MSG. Tu so koncertirali vsi največji glasbeniki na svetu, tu je boksal legendarni Muhammad Ali, v 80. in 90. so se tu dogajali največji dogodki v rokoborbi s Hulkom Hoganom in seveda tu je med drugimi košarko igral Patrick Ewing, še danes nepozabni član Knicksov, pa čeprav je od njegove ere minilo že 30 let.

Dres in športni copati Patricka Ewinga, ki je za Knickse igral 15 let. Z njim so zadnjič igrali v finalu. Foto: Matej Podgoršek

Obiskovalce zanimajo atraktivne akcije in zvezdniki šovbiznisa

Tracy Morgan in Ben Stiller sta redna gosta tekem Knicksov. Foto: Guliverimage Kljub več kot 19 tisoč ljudem v dvorani takšnega navijanja od prve do zadnje minute, da bi se tresla dvorana, tu ne boste doživeli. Le sem in tja se morda zasliši spodbujanje ekipe, naj bolje zaigra v obrambi. Ko pa Julius Randle, Jalen Brunson in RJ Barrett, najboljši posamezniki aktualne ekipe Knicksov, dosežejo atraktiven koš, takrat pa se vendarle s tribun zaslišijo glasen aplavz in vzkliki navdušenja. Atraktivne akcije so tisto, kar v samo tekmo povleče množico na tribunah. Knicksi to sezono pravzaprav igrajo bolje kot v zadnjih dveh desetletjih, tudi ekipa je precej bolj zanimiva, tako da je tudi vzdušje v dvorani vendar nekaj boljše. Še glasnejši vzkliki navdušenja pa se slišijo, ko na velikem ekranu nad parketom pokažejo kakšnega od zvezdnikov šovbiznisa, ki je na tekmi. Režiser Spike Lee ni edini znan obraz, ki redno obiskuje tekme Knicksov. Igralca Kevin Bacon in Tracy Morgan sta bila denimo na tekmi, ki sem jo pred dnevi obiskal sam. Pa še številni drugi v tujini manj znani.

Dončić proti Netsom 6. februarja, proti Knicksom 8. februarja.

MSG sprejme 19.812 ljudi. Foto: Matej Podgoršek Bodo pa februarja, ko v New York prihaja Luka Dončić s svojimi Dallas Mavericksi in zato tudi več sto Slovencev, Newyorčani priča, kako se zares glasno navija za svojo ekipo oziroma svojega košarkarja. Več slovenskih agencij organizira potovanje v New York v času gostovanja Mavericksov, samo pri agenciji Po svetu so prodali skoraj 200 aranžmajev. Zagotovo pa se bodo številni Slovenci čez lužo odpravili tudi sami. Dallas šestega februarja najprej igra z Brooklyn Netsi, nato 8. februarja še z New York Knicksi.

Manhattan je najlažje in najhitreje dosegljiv, če letite na letališče Newark v New Jerseyju, z letališča ste z vlakom NJ Transit v vsega pol ure na postaji Penn (povratna vozovnica stane 31 ameriških dolarjev, torej nekaj več kot 28 evrov) in s tem pod Madison Square Gardnom. V okolici je precej namestitvenih možnosti, a so tako kot vse ostalo v New Yorku - začenši s hrano - precej drage. Do dvorane Barclays Center, kjer igrajo Netsi, pa je od MSG približno pol ure vožnje z newyorškim metrojem (ena vožnja stane 2,90 dolarja, tedenska vozovnica oziroma več kot 12 voženj stane 34 dolarjev, imate tudi možnost plačila z brezstično bančno kartico).

Madison Square Garden med ameriško himno Foto: Matej Podgoršek

Pravo ameriško nedeljsko doživetje – obisk tekme lige NFL

Z vlakom z Manhattana pred stadion Metlife v sosednjem New Jerseyju Foto: Matej Podgoršek V ZDA šport številka 1 ostaja ameriški nogomet. Newyorčani imajo sicer radi svoji ekipi New York Jets in New York Giants, a so tako kot pri nas v Ljubljani zelo zahtevni navijači. To sezono ob slabih rezultatih obeh ekip stadion Metlife ni poln. Razprodan sicer je, saj se večino vstopnic proda kot letne vstopnice. Nato pa njihovi lastniki te preko uradnih kanalov lige NFL prodajajo naprej. Tako si je trenutno možno tekme obeh klubov ogledati že za okoli 40 evrov, potem ko so bile pred začetkom sezone na uradni izmenjavi najcenejše vstopnice za po več kot sto evrov. Dodati je treba še povratno vozovnico za vlak (11 dolarjev), saj je stadion pravzaprav v sosednji zvezni državi New Jersey, s postaje Penn je oddaljen pol ure vožnje, ter še vsaj 20 evrov za hrano in pijačo na stadionu, saj je tudi to del več kot triurne ameriške nedeljske športne izkušnje.

Z navijači na tekmi New York Jetsov:

Navijači Jetsov predani ekipi, a vse bolj obupani

Navijači Jetsov so klubu predani, a že vrsto let obupujejo nad rezultati. Foto: Matej Podgoršek Če je Madison Square Garden sredi Midtowna na Manhattnu pod najvišjimi nebotičniki, kot so Empire State in več kot stonadstropni v najnovejši v soseski Hudson Yards, pa je stadion Metlife tako rekoč sredi ničesar, na drugi strani reke Hudson. Ob vožnji z vlakom do njega ta postaja vse večji, sprejme namreč več kot 80 tisoč ljudi, z vlakom pa se pripeljete skoraj do vhoda. New Meadowlands Stadium, ki bo gostil tudi svetovno prvenstvo v nogometu 2026, je bil zgrajen v dveh letih, stal pa je kar 1,5 milijarde evrov. Zraven stadiona sta med drugim tudi stadion za konjske dirke in dvorana za smučanje.

Ker je bil še dež, ob mojem obisku navijačev ni bilo toliko (morda 40, 50 tisoč). Dogajanje se začne že več ur pred tekmo pred stadionom, na parkiriščih, kjer imajo tisti, ki pridejo z avtomobilom, piknik (tako imenovani tailgate). Nato se je množica v zelenih dresih in kapah, opremljena s palerinami za dež, preselila na tribune. Navijači Jetsov so še bolj strastni kot navijači Giantsov. A letos le redki verjamejo v ekipo, le redki verjamejo v zmage. Pravzaprav so daleč uspehi Jetsov: v končnici so bili nazadnje leta 2010, Super Bowl pa so osvojili samo leta 1968. Pred to sezono se je ekipi pridružil izvrstni podajalec Aaron Rodgers, a se je poškodoval že na začetku sezone (morda bo odigral kakšno od zadnjih tekem).

Stadion v Meadowlandsu ob prepevanju ameriške himne. Poglejte v zgornjem videu. Foto: Matej Podgoršek

Na stadionu ne manjka ponudbe hrane in pijače. Obisk tekme je družabni dogodek. Foto: Matej Podgoršek Ob ameriški himni dojameš, kakšni patrioti so Američani. Še glasneje je med tekmo, še posebej ko je na igrišču nasprotnikov napad, da se igralci pred izvajanjem akcije ne bi slišali. Ob izidu 0:0 in še v dežju so nekateri obupali in domov odšli že ob polčasu. Kako jim je bilo žal! V ameriškem nogometu ni konec tekme, dokler je res ni konec. In Jetsi so v drugem polčasu za veliko zmago dosegli kar 30 točk. Tako je še po tekmi na vlaku odmevalo: "J - E - T - S, Jets, Jets, Jets!" Obisk tekme ameriškega nogometa, košarke, hokeja ali pa bejzbola je zagotovo del potovanja v New York, del prave ameriške izkušnje, ko se podate prek velike luže.