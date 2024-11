Nemški obveščevalec: Zaradi ruske sabotaže bi Nato lahko sprožil peti člen

Direktor nemške obveščevalne službe Bruno Kahl je v govoru na dogodku nemškega društva za zunanjo politiko v Berlinu v sredo dejal, da pričakuje, da bo Moskva še okrepila svojo hibridno vojno.

"Obsežna uporaba hibridnih ukrepov, ki jih izvaja Rusija, povečuje tveganje, da bo Nato sčasoma razmislil o sklicevanju na klavzulo o vzajemni obrambi iz petega člena," je poudaril in dodal: "Povečanje ruskega vojaškega potenciala pomeni, da neposreden vojaški spopad z Natom postane ena od možnih možnosti Kremlja," ocenjuje.

Nato in zahodne obveščevalne službe so opozorile, da Rusija stoji za naraščajočim številom sovražnih dejavnosti v evroatlantski regiji, od ponavljajočih se kibernetskih napadov do požigov. To Rusija sicer zanika.

"Tveganje vojaških spopadov se bo v prihodnjih letih povečalo"

Peti člen predvideva, da če je napadena država članica Nata, so ji druge članice zavezništva pri odzivu dolžne pomagati.

Če bi Rusija napadla eno ali več zaveznic v Natu, tega ne bi storila, da bi zasedla dele drugih držav, je dejal Kahl, temveč da bi preizkusila rdeče črte, ki jih je postavil Zahod, da bi premagala zahodno enotnost in Nato kot obrambno zavezništvo.

"Še vedno nimamo nobenih znakov, da se namerava Rusija spustiti v vojno, a če bo v vladi v Moskvi takšno prepričanje prevladalo, se bo tveganje vojaškega spopada v prihodnjih letih povečalo," pravi.

Kahl je dejal, da bo ruska vojska do konca desetletja verjetno sposobna napasti Nato, ob tem pa opozoril, da vojna Moskve proti Ukrajini pomeni, da ima Rusija pod svojim poveljstvom v bitkah preizkušene enote, ki povečujejo grožnjo, ki izvira iz njenih konvencionalnih sil, hkrati pa obvlada sodobno vojskovanje z droni.

Po besedah ​​njegovih strokovnjakov visoki uradniki ruskega obrambnega ministrstva sicer dvomijo, da bo Natov peti člen, vključno z ameriškimi zaščitnimi ukrepi za Evropo, v nujnih primerih res uporabljen, je zaključil vodja obveščevalne službe.