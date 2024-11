Po hudi bakterijski okužbi je umrl znani promotor piramidnih shem, 56-letni Kari Wahlroos, ki je nove vlagatelje osebno novačil tudi v Sloveniji. Finec, ki je zadnja leta živel v Združenih arabskih emiratih in Maleziji, je sicer veljal za eno ključnih oseb v piramidni shemi OneCoin, eno največjih v zadnjem desetletju, prek katere se je v njegove žepe steklo skoraj 30 milijonov evrov. V piramidni shemi OneCoin je denar izgubilo tudi od 10 tisoč do 14 tisoč Slovencev.

Serijski "piramidaš" Kari Wahlroos se je s hudo bakterijsko okužbo glede na objave njegovih prijateljev na družbenih omrežjih boril več mesecev. Že od septembra naj bi bil v komi.

Zaradi okužbe so mu po poročanju finskih medijev, ki se sklicujejo na navedbe njegove nekdanje žene, tudi amputirali nogo, kar pa je povzročilo dodatne zdravstvene zaplete. V bolnišnici v Maleziji, kjer je nazadnje živel, je umrl v nedeljo, 24. novembra.

Desna roka najbolj iskane ženske na svetu

Kari Wahlroos je bil med letoma 2015 in 2017 ključni operativec in glavni promotor zloglasne piramide sheme OneCoin v Evropi. Neuradno je veljal za desno roko glavne organizatorke prevare, Bolgarke z nemškim potnim listom Ruje Ignatove.

Kari Wahlroos in samooklicana "kriptokraljica" Ruja Ignatova, prvi obraz OneCoina, med intervjujem maja 2016. Wahlroos naj bi bil eden zadnjih, ki so videli Rujo Ignatovo, preden je ta jeseni leta 2017 izginila iz javnega življenja. Foto: YouTube / Posnetek zaslona

Ime in podobo Wahlroosa so v promocijskem gradivu uporabljali tudi slovenski predstavniki OneCoina, šlo naj bi za izredno uspešnega podjetnika. V resnici je bil kot član tako imenovanega notranjega kroga na samem vrhu piramide.

Wahlroos, ki je bil iz OneCoina izključen konec decembra 2017 – dva meseca po tem, ko je neznano kam izginila Ignatova, glede na FBI najbolj iskana ženska na svetu –, nikoli ni javno govoril o svojem času v piramidni shemi, temveč se je posvečal drugim podobnim projektom, med drugim je leta 2019 nove vlagatelje za drugo Ponzijevo shemo kar osebno novačil v Murski Soboti. Kasneje je ustanovil še več podobnih projektov, ki pa so bili vsi razmeroma neuspešni.

Promocijski plakat za drugo Ponzijevo shemo, ki jo je konec leta 2019 v Sloveniji osebno promoviral Kari Wahlroos. Foto: Matic Tomšič / Posnetek zaslona

Na uro je zaslužil tri tisoč evrov

Ker je v hierarhiji zasedal eno najvišjih mest, sta mu pripadala dva odstotka vseh v Evropi vplačanih sredstev, je v začetku tega leta Wahlroos razkril v dokumentarnem filmu OneCoin – The inside man.

V najdobičkonosnejšem letu, najverjetneje gre za leto 2016, ko je bilo rekrutiranje v OneCoin daleč najintenzivnejše in so bile prodajne številke njegove mreže najboljše, je zaslužil kar 28 milijonov evrov. "V najboljših časih sem na uro v žep pospravil tri tisoč evrov," se je pohvalil.

Kari Wahlroos (zgoraj skrajno levo) je priznal, da je v času dela za OneCoin ogromno denarja zapravljal tudi za alkohol in droge. "Vsak dan sem pil alkohol. Vsak dan sem užival kokain. Vozili so nas na Tajsko na seks zabave. Živel sem kot James Bond. " Foto: YouTube / Posnetek zaslona

Ob tem je vsakega promotorja OneCoina, ki na mesec v tistem obdobju s provizijami ni zaslužil vsaj sto tisoč evrov, označil za idiota. Priznal je sicer, da se je z OneCoinom okoristilo zelo majhno število ljudi, ostali pa so ostali praznih rok. Po njegovih besedah naj bi OneCoin ljudem sicer ukradel celo petkrat več, kot pravijo uradne številke – sam znesek denarja, ki so ga pobrali vlagateljem, ocenjuje na kar od 14 do 15 milijard evrov.

Organi pregona ga (uradno) nikoli niso vzeli pod drobnogled: vseeno se je raje preselil v "varne" kraje za promotorje piramidnih shem

Wahlroos se kljub temu, da je svojčas veljal za eno najvplivnejših oseb v piramidni shemi, uradno še ni znašel na radarju tako finskih kot mednarodnih organov pregona.

Empatije za žrtve goljufije, nekateri so izgubili svoje življenjske prihranke, Wahlroos ni imel. "Kušnite me na rit," je sporočil v dokumentarnem filmu, vse, ki so ga označili za goljufa, pa pozval, naj se "je...". Foto: Facebook / Kari Wahlroos - The Mighty Eagle

Ko so v ZDA že vodili postopke proti klanu Ignatove in aretirali njenega brata, se je Wahlroos po Finskem, kjer je bilo žrtev OneCoina ogromno, še vedno prevažal z več kot pol milijona evrov vrednim ferrarijem. Kasneje je sicer zamenjal okolje in začel živeti v krajih, ki veljajo za varna zatočišča za "piramidaše", kot so Združeni arabski emirati (Dubaj) in Malezija.

