Bolgarka z nemškim potnim listom Ruja Ignatova, prvi obraz zloglasne piramidne sheme OneCoin in ta hip najbolj iskana ženska na svetu , se morda skriva na samem jugu afriškega polotoka. Nemški kriminalisti namreč preiskujejo sledi, ki vodijo v Cape Town, glavno mesto Južne Afrike. Ovrgli so tudi hipotezo, da je Ruja Ignatova mrtva. Pojavljala so se namreč namigovanja, da naj bi samoklicano kriptokraljico že leta 2018 umorila bolgarska mafija.

Ruja Ignatova, za katero ameriški preiskovalni urad FBI ponuja nagrado v višini kar pet milijonov dolarjev (4,7 milijona evrov), je po propadu piramidne sheme OneCoin, ki je vlagatelje po vsem svetu, tudi v Sloveniji, opeharila za najmanj tri milijarde evrov, morda pobegnila v Južno Afriko.

Tako piše nemški časnik Der Spiegel, ki se sklicuje na navedbe nemških kriminalistov in najnovejšo dokumentarno serijo Die Kryptoqueen (Kriptokraljica) nemške javne radiotelevizije WDR.

Ignatovo pri FBI uvrščajo med deset najbolj iskanih oseb na svetu in jo s tem postavljajo ob bok kriminalcem, kot so morilci in poveljniki narkokartelov. Foto: Reuters

Slovenskih žrtev piramidne sheme OneCoin naj bi bilo glede na podatke o številu rekrutiranih oseb od deset do štirinajst tisoč, škoda, ki jo je prevara povzročila v Sloveniji, pa zagotovo sega v milijone, morda celo v desetine milijonov evrov.

Nemški organi pregona, preiskavo vodi državni kriminalistični urad v Düsseldorfu, sledijo namigom, da je Ignatova pred roko pravice pobegnila v Cape Town, prestolnico Južne Afrike. Informacijo o tem naj bi nemškim kolegom posredovali južnoafriški obveščevalci.

V Cape Townu so leta 2018, manj kot leto dni po tem, ko se je Ignatova oktobra 2017 v Atenah vkrcala na letalo in izginila neznano kam, med drugim opazili tudi njenega brata Konstantina Ignatova. Marca 2019 so ga nato aretirali na letališču v Los Angelesu v ZDA, pet let pozneje, marca letos, pa so ga izpustili na prostost. Obsojen in zaprt je bil zaradi vloge v piramidni shemi OneCoin, ki jo je nekaj časa vodil po tem, ko se je domnevno v tla pogreznila njegova sestra.

Ruja Ignatova je neznano kam izginila jeseni 2017. Promotorji OneCoina so njeno odsotnost upravičevali na vse mogoče načine: da se je umaknila, ker bo rodila otroka (ki ga je sicer že konec leta 2016), ker bo podjetje vodila iz ozadja, ker je tarča groženj, ker je že dosegla svojo vizijo, da se v resnici sploh ni umaknila, temveč še naprej vodi podjetje. Enotne razlage za njeno odsotnost ni bilo. Foto: Facebook / Cryptoqueen

Nemška policija ne verjame, da so kriptokraljico umorili

Nemški lov za piramidno kraljico sicer poteka ob predpostavki, da je leta 1980 rojena Ignatova še vedno živa. To je sicer vsaj za zdaj še vedno tudi uradno stališče ameriškega preiskovalnega urada FBI.

Februarja lani je bolgarski preiskovalni urad Bird namreč objavil informacije, da je Ruja Ignatova mrtva že od leta 2018. Njen umor naj bi naročil bolgarski gangster Hristoforos Amanatidis, znan tudi kot Taki, ki je bil posredno, prek takratnega dekleta, vpleten v piramidno shemo OneCoin.

Kot je še poročal Der Spiegel, so nemški kriminalisti ob analizi informacij o domnevnem brutalnem umoru Ignatove ugotovili, da je bila oseba, ki jo je Amanatidis najel za umor Ignatove – šlo naj bi za plačanca Hrista Hristova, znanega po vzdevku Čoravi – v času domnevne smrti Ruje Ignatove v priporu na Nizozemskem.

Denar je izginil, Rujina siva eminenca je v zaporu v ZDA

Milijarde, ki jih je Ruja Ignatova z ozkim krogom sostorilcev pobrala iz žepov več milijonov žrtev, ki so verjele, da vlagajo v novo kriptovaluto, ki bo prevzela primat bitcoina, so bile v času, ko je bila piramidna shema OneCoin še aktivna, v veliki meri porabljene za luksuzne nakupe, po kolapsu goljufije pa so vsaj na videz izpuhtele v zrak. Nekateri opeharjenci pravico iščejo na sodišču, velika večina pa se jih je sprijaznila, da denarja nikoli ne bodo dobili nazaj.

Medtem ko se Ruja Ignatova, če je res živa, za zdaj še uspešno izmika roki pravice, pa je bil na kar 20-letno zaporno kazen septembra lani obsojen Šved Sebastian Greenwood. Šlo naj bi za resničnega arhitekta piramidne sheme OneCoin, ki je bil v preteklosti vpleten tudi v druge podobne projekte, enega je predstavljal tudi v ljubljanski hali Tivoli.