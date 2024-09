Golob med govorom večkrat udaril po pultu: Gospod Netanjahu, ustavite to vojno takoj!

"Izraelski vladi želim jasno povedati – ustavite prelivanje krvi, ustavite trpljenje, pripeljite talce domov in končajte vojno – gospod Netanjahu, zaustavite to vojno takoj," je dejal ob ploskanju prisotnih in med govorom večkrat udaril po govorniškem pultu.

Netanyahu zaustavi ovaj rat sada, zaustavite krvoproliće, zaustavite patnju. Vratite taoce kući i okončajte okupaciju, rekao je slovenski premijer Golob u UN-u ⤵️ pic.twitter.com/4zasW6uSQy — Anadolu BHSC (@aa_balkans) September 27, 2024

Golob je v svojem govoru večinoma ponovil to, kar je že povedal na sredinem posebnem zasedanju Varnostnega sveta ZN v okviru slovenskega predsedovanja z naslovom Voditeljstvo za mir in v nedeljo na Vrhu za prihodnost, ko so svetovni voditelji potrdili pakt za prihodnost.