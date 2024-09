Golob: Varnostni svet je Ukrajino pustil na cedilu

Golob je dejal, da so evropske države enotne v obsodbi ruske agresije, osebno pa je frustriran, ker sedi v dvorani Varnostnega sveta, ki ne more ukrepati glede največje regionalne vojne v zadnjem času.

"Varnostni svet je Ukrajino pustil na cedilu," je dejal Golob in nadaljeval, da Ukrajina tudi v času, ko padajo bombe, ni pustila na cedilu mednarodne skupnosti.

"Ostala je aktivna članica ZN in solidarna z drugimi. Osebno lahko pričam, da ko se je Slovenija pred letom dni soočala s katastrofalnimi poplavami, kakršnih še ni bilo, je Ukrajina naredila nekaj, kar Slovenija ne bo nikoli pozabila," je dejal Golob. Omenil je konvoj pomoči ter več kot 50 članov ekipe za posredovanje v izrednih razmerah, ki so pomagali.

"Ko je bilo to najbolj pomembno, nam je Ukrajina pomagala. Za Slovenijo je jasno, da če bo zmagala Rusija, bodo zmagale tudi kršitve Ustanovne listine ZN. Svet bo manj varen in ceno bodo plačali vsi," je dejal. Slovenija po njegovih besedah noče biti del takšnega sveta in preprečili bomo, da to postane nova normalnost tudi v Palestini in drugje na Bližnjem vzhodu.

Trajen mir je mogoč le ob upoštevanju Ustanovne listine ZN, je dejal Golob in dodal, da je v takšno vizijo vredno verjeti. "Slovenija bo stala z Ukrajino, dokler ne doseže vizije pravičnega miru, in vemo, da nam bo Ukrajina stala ob strani, če jo bomo potrebovali," je sklenil Golob.

"Rusija si Ustanovno listino razlaga na sprevržen način in laže. Ne more razložiti, zakaj je napadla ladjo, ki je peljala žito v Egipt, zakaj so droni in rakete v zračnih prostorih Poljske, Moldavije in Romunije, zakaj vsak dan pobijajo Ukrajince," je dejal ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski. Foto: Reuters

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je na zasedanju Varnostnega sveta zagotovil, da bo boj proti ruski agresiji trajal do pravičnega miru in se ne bo končal, ker je nekdo naveličan vojne ali trguje z ruskim predsednikom Vladimirjem Putinom, ampak ker bo prevladala pravica do samoobrambe.

Rusijo je obtožil laganja o vojni, ker nima prave razlage, kaj sploh dela v Ukrajini. Ruska delegacija je medtem že zapustila dvorano Varnostnega sveta.

Zelenski se je Sloveniji zahvalil za vodenje zasedanja in dejal, da si Ukrajina želi le to, kar si želi vsaka suverena in neodvisna država v skladu z Ustanovno listino ZN, ki določa, da se spori urejajo na miren način in zagotavlja pravico do samoobrambe.

"Rusija si Ustanovno listino razlaga na sprevržen način in laže. Ne more razložiti, zakaj je napadla ladjo, ki je peljala žito v Egipt, zakaj so droni in rakete v zračnih prostorih Poljske, Moldavije in Romunije, zakaj vsak dan pobijajo Ukrajince. Danes so njene bombe spet zadele stanovanjsko zgradbo in pekarno," je dejal Zelenski.

Dodal je, da Rusija nima argumenta, zakaj pobija ukrajinske otroke, napada bolnišnice, vleče v vojno Belorusijo in vlaga v sovraštvo namesto v razvoj, iz Irana in Severne Koreje pa dela sostorilca v kriminalni vojni. "Vem, da želijo nekateri govoriti s Putinom. Kaj pa lahko slišijo od njega? To, da je razburjen, ker uveljavljamo pravico do samoobrambe? Zločinov ne more upravičiti," je dejal predsednik Ukrajine.

Zagotovil je, da vojne ne bo konec z govorjenjem, ampak je potrebna odločnost. Opozoril je še, da se Rusija pripravlja na napade na tri ukrajinske jedrske elektrarne, in zatrdil, da se bo vojna končala v skladu z njegovo mirovno formulo, ki jo je predlagal leta 2022.

Zelenski, ki se v New Yorku udeležuje zasedanja Generalne skupščine ZN, se bo v četrtek odpravil v Washington, kjer ga bo sprejel predsednik ZDA Joe Biden. Govorila bosta o dovoljenju Ukrajini, da uporabi zahodno orožje za napade globoko na rusko ozemlje.