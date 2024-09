Tanja Fajon: Zdi se mi, da Slovenijo razumejo kot verodostojno predsedujočo Varnostnemu svetu ZN

Slovenija, ki je letos in prihodnje leto članica Varnostnega sveta ZN, najpomembnejšemu organu svetovne organizacije ta mesec tudi predseduje. Predsedovanje sovpada s splošno razpravo Generalne skupščine ZN, ko se v New Yorku zberejo svetovni voditelji.

Fajon je v sredo prvič vodila zasedanje Varnostnega sveta ZN, in sicer o Afganistanu, pri čemer je Slovenija dala poudarek pravici žensk in deklet do izobraževanja.

"Razmere v Afganistanu so izjemno skrb vzbujajoče, kar še posebej velja za položaj žensk in deklet. Z vsakim nestrpnim dekretom se njihove pravice slabšajo. Praktično se lahko izobražujejo le do 12. leta starosti. Nimajo možnosti za zaposlovanje, sodelovanje v javnem življenju," je v pogovoru v New Yorku dejala ministrica.

Nekatere države ne vidijo nič spornega

Vse države niso bile navdušene nad to temo in ruski veleposlanik Vasilij Nebenzja, ki je dejal, da imajo talibani pravico sprejemati zakone, kot se jim zdi, se je zapletel v dialog z ministrico. Potem ko je Fajon zavrnila kritike zaradi povabila predstavnici afganistanske civilne družbe Mini na zasedanje, je Nebenzja dejal, da je Slovenija samovoljno spremenila format in da se bodo o tem še pogovarjali.

"Nasprotoval je temu, da je predstavnica civilne družbe sodelovala v razpravi, ne da bi videli njen obraz. Mi smo jih o tem vnaprej obvestili in potem sem še posebej opozorili, da gre za njeno osebno zaščito. Želeli smo zaščititi dekle, ki je imelo pogum, da govori o zatiranju žensk v Afganistanu, in vse države so to toplo sprejele," je dejala ministrica ter dodala, da res občuduje pogum pričevalke.

V ZN potrdili nezakonitost okupacije palestinskega ozemlja

V četrtek je Fajon vodila zasedanje o nezakonitih postopkih Izraela na Zahodnem bregu, potem ko je Meddržavno sodišče v Haagu sklenilo, da je okupacija palestinskega ozemlja nezakonita. Generalna skupščina ZN je to mnenje v sredo potrdila z resolucijo, ki zahteva umik Izraela.

Ministrica je na zasedanju opozorila, da v senci vojne v Gazi narašča nasilje izraelskih naseljencev na Zahodnem bregu, ter pozvala k spoštovanju mednarodnega prava, mirovnemu procesu in konferenci za rešitev dveh držav.

Vrh za prihodnost

Fajon bo prihodnji teden na ZN sodelovala v aktivnostih skupaj s premierjem ter imela tudi ločena srečanja in dogodke. Udeležila se bo vrha za prihodnost, ki bo potekal v nedeljo in ponedeljek, v sredo pa bo sodelovala na posebni odprti seji Varnostnega sveta ZN z naslovom Voditeljstvo za mir, ki jo organizira Slovenija in jo bo vodil Golob.

"Predsedovanje Slovenije sovpada z vrhom za prihodnost in zelo dobro tudi z našo temo voditeljstvo za prihodnost v sredo, ko bo vrhunec debate o tem, kako je lahko Varnostni svet učinkovit pri reševanju konfliktov. Govorili bomo vsaj o treh večjih konfliktih, ruski agresiji v Ukrajini, vojnah v Gazi in Sudanu. Živimo v izjemno polariziranem svetu, ko poteka več kot 50 oboroženih spopadov," je dejala.

"Kot predsedujoča država se želimo zelo iskreno soočiti s politično realnostjo, kaj lahko države v tem svetu naredimo, da bodo spet veljala pravila mednarodnega pravnega reda in ustanovne listine ZN. Vidimo, da v Varnostnem svetu danes ne veljajo," je dejala.

Tanja Fajon zadovoljna z vlogo Slovenije v Varnostnem svetu

"Slovenijo, se mi zdi, da večinoma vsi razumejo kot verodostojno predsedujočo državo. Državo, ki sledi mednarodnemu pravu, ustanovni listini, ki poskuša iskreno naslavljati vse krize, vsa vojna žarišča z enako doslednostjo," je ocenila slovensko članstvo v Varnostnem svetu ZN.

Varnostni svet je nastal na pogorišču druge svetovne vojne, da zaustavlja konflikte in zagotovi spoštovanje svetovnega reda. "Če danes v njem sedi država, ki ne spoštuje mednarodnega prava in ustanovne listine ter resolucij, to seveda ne pomeni, da vloga Varnostnega sveta ni pomembna. Ves čas moramo opozarjati na konflikte, jih reševati po politični poti, ker svet drvi v zelo nevarno smer," je dejala.

Kadrovske spremembe

Od odhoda dosedanjega slovenskega veleposlanika pri ZN Boštjana Malovrha na drug položaj kot vršilec dolžnosti te naloge opravlja Samuel Žbogar, ki je v New York prišel z namenom zastopanja Slovenije v Varnostnem svetu.

Ministrica na vprašanje, ali bo Žbogar imenovan tudi za veleposlanika pri ZN, ni odgovorila. "Razpisi so odprti za več veleposlaniških mest. Gre za postopke interne narave in tega zagotovo ne morem komentirati," je dejala.

Vodja slovenske diplomacije je v četrtek odpotovala v Toronto na srečanje s slovensko skupnostjo v Kanadi in na konferenco zunanjih ministric na povabilo kanadske kolegice Melanie Joly.

"Kanadska ministrica nas je povabila na konferenco, na kateri bodo v ospredju pravice žensk. Gre za enako misleče države, ki dajejo velik poudarek varovanju pravic žensk, zato sem sprejela povabilo. To bom izkoristila za svoj prvi uradni obisk v Kanadi. Vračam obisk kanadski zunanji ministrici, ki je bila v Sloveniji lani in je gostovala na Blejskem strateškem forumu," je povedala Fajon.