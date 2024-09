Fajon: Znašli smo se na robu prepada 

Zunanja ministrica Tanja Fajon je na današnjem zasedanju Varnostnega sveta ZN o razmerah na Zahodnem bregu opozorila, da v senci vojne v Gazi narašča nasilje izraelskih naseljencev na okupiranem palestinskem ozemlju. Pozvala je k spoštovanju mednarodnega prava, mirovnemu procesu in konferenci za rešitev dveh držav.

Slovenija je kot predsedujoča varnostnemu svetu udeležence razprave uvodoma pozvala, naj v svojih nastopih govorijo o konkretnih korakih v smeri rešitve dveh držav, Fajon pa je opozorila, naj bodo vljudni in spoštljivi. Predvsem izraelski veleposlaniki so bili doslej v svojih izjavah na takšnih zasedanjih tudi žaljivi.

Redno zasedanje o izraelskih dejavnostih na palestinskem Zahodnem bregu sta začela posebni koordinator ZN za Bližnji vzhod Tor Wennesland in nekdanja premierka Nove Zelandije Helen Clark, ki sta nanizala grozljivo statistiko nasilja po terorističnem napadu Hamasa na Izrael 7. oktobra lani. Clark je dejala še, da si Izrael s svojimi dejanji ne dela uslug v mednarodni skupnosti.

Izrael namreč pospešeno ruši palestinske objekte na Zahodnem bregu, zlasti v palestinskih skupnostih v Dženinu, Tulkaremu in Vzhodnem Jeruzalemu.

Izrael je od oktobra lani na Zahodnem bregu porušil več kot 760 palestinskih domov

Glede na analizo podatkov o rušenju in razseljevanju, ki jo je objavil Urad ZN za usklajevanje humanitarnih zadev (OCHA), je Izrael od oktobra lani na Zahodnem bregu porušil več kot 760 palestinskih domov, zaradi česar je bilo razseljenih 4.100 civilistov, od tega 1.700 otrok.

Izraelci uničujejo trgovine, ceste, vodno in energetsko infrastrukturo, sanitarije ter zavetišča za živali, vojaške operacije pa so od oktobra lani doslej povzročile smrt več kot 600 Palestincev, ugotavljajo ZN.

V skladu s svetovalnim mnenjem, ki ga je julija izdalo Mednarodno sodišče v Haagu, je izraelska okupacija palestinskih ozemelj po mednarodnem pravu nezakonita. Generalna skupščina ZN je v sredo s 124 glasovi proti 14 in 43 vzdržanimi potrdila resolucijo, ki zahteva konec izraelske okupacije v 12 mesecih.

Fajon: Znašli smo se na robu prepada

"Znašli smo se na robu prepada. Skoraj leto dni po začetku vojne se opustošenje in neizmerno trpljenje civilistov neusmiljeno nadaljujeta. Talci se še niso vrnili domov. Civilisti v Gazi še naprej doživljajo nasilje in uničenje. Možnost, da regijo zajame širši konflikt, je še vedno najvišja doslej," je danes dejala Fajon.

Poudarila je pomen spoštovanja mednarodnega prava, kar Slovenija počne vse od izbruha vojne v Gazi, vendar se kršitve nadaljujejo, resolucije ZN pa ne spoštujejo.

"V senci grozljivih razmer v Gazi se je politika naseljevanja in širjenja naselij pospešila do neslutenih razsežnosti, nasilje naseljencev narašča, razmere na Zahodnem bregu pa so blizu vrelišča," je še dejala zunanja ministrica.

Druge države je pozvala, naj priznajo Palestino

Omenila je slovensko priznanje palestinske državnosti in pozvala tudi druge države, naj storijo enako. "Splošno priznanje države Palestine in njen sprejem kot polnopravne članice ZN sta bistvena elementa naše skupne agende za mir," je dejala.

Pozvala je k mirovnemu procesu, v katerem bi imeli ZN osrednjo vlogo, ter k sklicu mednarodne mirovne konference za rešitev dveh držav.

Tudi drugi govorniki so v nadaljevanju zahtevali, naj Izrael preneha graditi nezakonita naselja in rušiti palestinske objekte. Med njimi je bil celo namestnik ameriške veleposlanice pri ZN Robert Wood, ki je izraelska dejanja obsodil, vendar poudaril, da je rešitev mogoča le z uspešnimi pogajanji za mir v Gazi.