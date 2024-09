Na osrednjem dogodku ZN bo nastopil tudi premier Golob

V New Yorku se bo danes začela splošna razprava svetovnih voditeljev 79. zasedanja Generalne skupščine ZN, ki bo v senci zaostrenih razmer na Bližnjem vzhodu potekala do petka. V imenu Slovenije bo na osrednjem letnem dogodku v ZN v petek nastopil premier Robert Golob. Slovenija bo ob robu gostila tudi razpravo o voditeljstvu za mir.

Letošnje zasedanje sovpada s slovenskim enomesečnim predsedovanjem Varnostnemu svetu ZN. Vsaka predsedujoča članica VS ZN v septembru za svetovne voditelje pripravi posebno zasedanje. Slovenija je tokrat izbrala temo voditeljstvo za mir in Golob bo v sredo vodil posebno odprto razpravo VS ZN o tem.

Varnostnemu svetu bodo med posebnim zasedanjem poročali generalni sekretar ZN Antonio Guterres, predsednica Mednarodnega odbora Rdečega križa Mirjana Spoljarič Egger ter nekdanja predsednica Liberije in članica mednarodnega združenja uglednih osebnosti oziroma starešin Ellen Johnson Sirleaf.

Kaj bo sporočil Golob?

Glavno sporočilo slovenskega premierja bo, da so vojne različne, ampak v vseh ljudje trpijo, zato morajo voditelji narediti vse za dosego miru z diplomatskimi sredstvi.

Splošna razprava GS ZN, na kateri bo v petek govoril Golob, sicer poteka v luči zaostrenih razmer na Bližnjem vzhodu. Izrael je namreč v ponedeljek izvedel obsežne napade Libanon, v katerih je bilo ubitih 356 ljudi, več kot tisoč pa je ranjenih.

Več držav je izrazilo zaskrbljenost nad stopnjevanjem sovražnosti. Egipt je je velesile in VS ZN pozval, naj nemudoma posredujejo in ustavijo nevarno izraelsko eskalacijo v Libanonu. Irak pa je zahteval nujno srečanje arabskih držav v GS ZN.