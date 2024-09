Seja DZ brez vprašanj Golobu, nov sklic komisije DZ o računalnikih brez ministrice

DZ bo začel septembrsko sejo, na kateri bodo danes na poslanska vprašanja odgovarjali le ministri in ministrice, predsednik vlade Robert Golob bo nanje zaradi delovnega obiska v New Yorku v okviru zasedanja ZN odgovarjal prihodnji torek. Sicer bo seja v znamenju petkove že druge interpelacije ministrice za digitalizacijo Emilije Stojmenove Duh.

Največ vprašanj bodo poslanci namenili notranjemu ministru Boštjan Poklukarju in ministrici za infrastrukturo Alenki Bratušek. Slednjo bodo poslanci spraševali o javnih razpisih in investicijah države v ceste, prekinitvijo sanacije državnih cest na Koroškem in glede letališča Maribor.

Kumru vprašanja o Tešu, Prevolnik Rupel o razmerah na oddelku za onkologijo

Poklukarja bodo poslanci med drugim spraševali o kadrovskih razmerah v policiji in režimu prehajanja državne meje na maloobmejnih prehodih.

Ministrica za zdravje Valentina Prevolnik Rupel bo odgovarjala na vprašanje glede razmer na oddelku za onkologijo Univerzitetnega kliničnega centra Maribor, minister za okolje, podnebje in energijo Bojan Kumer pa bo deležen vprašanj glede obratovanja Teša 6. Na vprašanja glede Teša 6 bo sicer prihodnji torek odgovarjal tudi premier Golob.

Nov sklic komisije DZ o računalnikih, a ministrice ne bo

Sicer pa bo seja v znamenju interpelacije ministrice za digitalno preobrazbo Emilije Stojmenove Duh, ki se bo zaradi 6,5 milijona evrov vrednega nakupa 13.000 računalnikov že drugič zagovarjala pred poslanci.

V NSi predlagajo, da bi komisija ministrico Stojmenovo Duh pozvala k odstopu. Ministrica se je za današnjo odsotnost opravičila.

Seja bi po prvotnem načrtu morala potekati pred dvema tednoma, a so jo zaradi nesklepčnosti prestavili na minulo sredo. Vendar je bila seja zaradi napovedane odsotnosti članov komisije ponovno preložena, na danes.

Stojmenova Duh se današnje seje sicer ne bo udeležila, in sicer zaradi "neodložljivih obveznosti", je v petek prek družbenega omrežja X sporočil predsednik komisije Jernej Vrtovec.

Zahtevo za sklic seje je vložila poslanska skupina NSi

Zahtevo za sklic seje je vložila poslanska skupina NSi in je sledila objavi revizijskega poročila računskega sodišča, ki je ugotovilo, da ministrstvo za digitalno preobrazbo pri lanskem nakupu prenosnih računalnikov za 6,5 milijona evrov ni ravnalo skladno z načeloma učinkovitosti in gospodarnosti.

Zaradi zaznanih korupcijskih tveganj pri nakupu računalnikov je ministrstvu več priporočil izdala tudi Komisija za preprečevanje korupcije (KPK).

Na podlagi ugotovitev računskega sodišča in KPK so v NSi predlagali, da člani komisije opravijo razpravo o nakupu prenosnih računalnikov in sprejmejo sklepa, s katerima bi komisija Stojmenovo Duh pozvala k odstopu, predsednika vlade Roberta Goloba pa, da DZ predlaga ministričino razrešitev.

V nadaljevanju seje bodo poslanci med drugim obravnavali tudi predlog novele zakona o lokalnih volitvah, predlog novele zakona o varstvu javnega reda in miru, ki prepoveduje poveličevanja nacizma in fašizma, ter več zakonskih predlogov, vezanih na romska vprašanja, ki jih je v parlamentarno proceduro vložila NSi.