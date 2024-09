V Radljah ob Dravi danes poteka t. i. družinski dan SDS, pred tem pa se je v radeljskem kulturnem domu sestal svet stranke SDS. Na njem so sodelovali tudi evropski poslanci iz največje opozicijske stranke, med njimi Romana Tomc. Ta je v izjavi za medije dejala, da so na seji govorili o delu v DZ in Evropskem parlamentu, o aktualnem dogajanju na slovenskih in evropskih tleh, beseda pa je posredno tekla tudi o tem, kakšna bosta nadaljnja usoda in prihodnost SDS v povezavi s članstvom v Evropski ljudski stranki (EPP).

Ni skrivnost, da so njihova mnenja deljena

"Okoli nas je preveč razburjenja in se temu posveča preveč pozornosti, namreč SDS je trden del EPP in ostaja, če želite, njen del še naprej," je povedala. Se pa v stranki ne strinjajo vedno z vsem, kar se v EPP dogaja. Kot pravi, je sama, kot tudi nekaj njenih kolegov iz drugih držav, trdna zagovornica tega, da se mora EPP obrniti k svojim koreninam in prenehati s pretiranim povezovanjem na levici.

Na novinarsko vprašanje o tem, ali so enakega mnenja tudi drugi evropski poslanci iz vrst SDS, je evropska poslanka Tomc dejala, da ni skrivnost, da so njihova mnenja deljena. "Smo velika stranka, demokratična stranka in jasno je, da so stališča včasih tudi različna. Tega ne jemljem kot noben znak za preplah, absolutno ne, prav je, da si izmenjamo ta mnenja, ampak jaz bom vedno zagovarjala to, da je SDS desnosredinska stranka in da je tisti konstruktiven del EPP, ki bo pomagal, da bo EPP našla svojo identiteto," je poudarila.

Razprava o tej temi pa se bo znotraj stranke še nadaljevala, je še povedala.

Janša je v nagovoru udeležencem t. i. družinskega dneva SDS med drugim opozoril na težave družinske politike in demografije v Sloveniji. Foto: STA

"To, kar se dogaja s kandidaturo za Evropsko komisijo, je sramota"

Predsednik SDS Janez Janša pa je v izjavi medijem dejal, da stranka SDS ravna načelno in glasuje za tisto, za kar misli, da je v korist Slovenije in Evrope, in obratno. "Da smo v eni ali pa drugi politični skupini, pravzaprav na to nič ne vpliva," je dejal Janša. Dodal je, da je teža SDS v evropskem političnem prostoru "nekoliko večja od tega, kar si nekateri v Sloveniji predstavljajo". Teža Slovenije na evropskem parketu pa je po njegovih besedah šibka.

"To, kar se dogaja s kandidaturo za Evropsko komisijo, je sramota," je dejal Janša. Dodal je, da je suverena pravica države, da predlaga v Evropsko komisijo nekoga, za katerega meni, da bo tam dobro delal in tudi malo skrbel za interese Slovenije. "To klofutanje Slovenije je mogoče samo v tej situaciji, ko imamo šibko vlado," je dodal Janša.

Tudi evropska poslanka Romana Tomc odstop Tomaža Vesela od kandidature za evropskega komisarja vidi kot veliko zaušnico predsedniku vlade Robertu Golobu, ki ga predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen po njenih besedah "očitno razume kot najšibkejši člen". Prepričana je, da Vesel ni odstopil sam, ampak "je bil odstopljen", in da je vse to sramota za Slovenijo.

Opozoril na težave družinske politike in demografije

Janša je bil v izjavi za medije obenem kritičen do nedavnih očitkov koalicije, ki v izjavah o morebitni kazenski ovadbi predsednice DZ Urški Klakočar Zupančič vidijo politični pritisk. "Ko nekdo s kazensko ovadbo ali pa s preiskovalnimi komisijami preganja nas, oni vedno rečejo, kaj se pa tega bojite, če ni nič narobe. Ko pa nekdo predlaga izredno sejo, do katere ima pravico po ustavi in poslovniku, pa pravijo, da je to pritisk na ustavo in demokracijo," je dejal.

V nagovoru udeležencem t. i. družinskega dneva SDS pa je med drugim opozoril na težave družinske politike in demografije v Sloveniji. Med drugim je izpostavil negativne vplive novih tehnologij na obdobje odraščanja in vzgojo.

Mladi se pri iskanju rešitev za probleme ne obračajo več na starše ali vrstnike, ampak odgovore iščejo na spletu, kakšne odgovore dobijo pa je po Janševih besedah odvisno od tistega, ki dela algoritme. "Cele generacije se na ta način lahko usmerja, zavaja, predvsem pa je to nekaj, kar dejansko povečuje nezmožnost samostojnega razmišljanja," je poudaril prvak SDS. Kritičen je bil tudi do ukinitve vladnega urada za demografijo.