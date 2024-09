Robert Golob in Ursula von der Leyen ob prihodu na Bled nista dajala izjav, tako ni znano, ali sta govorila tudi o slovenskem kandidatu za evropskega komisarja Tomažu Veselu.

Vesel se je prejšnji teden v Bruslju sestal s predsednico komisije, po poročanju medijev pa bi sicer Slovenija lahko bila med državami, pri katerih naj bi predsednica komisije poskusila doseči zamenjavo kandidata za kandidatko, pri čemer naj bi jim obljubila boljše položaje. Ursula von der Leyen si je namreč za cilj zadala spolno uravnoteženo komisijo, a je od držav dobila več moških kandidatov.

Zunanja ministrica Tanja Fajon je na Bledu izrazila upanje, da Slovenije ne bo med tistimi, ki bodo pod pritiskom. "Imamo dobrega kandidata, ki smo ga predlagali dovolj zgodaj," je dejala o Veselu, ki bi po njenih besedah lahko zasedel marsikateri resor. "Vse je stvar pogajanj," je glede resorjev dejala ministrica, ob tem pa zatrdila, da nje komisarski položaj ne zanima, saj se intenzivno posveča nalogam v povezavi z nestalnim članstvom Slovenije v Varnostnem svetu ZN.

Predsednica Nataša Pirc Musar pa je ob prihodu na blejski forum izrazila razočaranje nad tem, da države niso izpolnile želje von der Leyen, naj ji pošljejo kandidata in kandidatko. "Želela bi si, da vse države članice spoštujejo prošnjo predsednice Evropske komisije. /.../ Samo Bolgarija je ponudila dve imeni, moškega in žensko," je dejala.

Sta se slovenski premier in predsednica Evropske komisije na Bledu pogovarjala tudi o Tomažu Veselu? Foto: STA

Golob se je ob robu blejskega foruma sešel tudi s hrvaškim kolegom Andrejem Plenkovićem. V pogovoru sta se osredotočila na možnosti krepitve zelo razvejanih in bogatih bilateralnih odnosov med Slovenijo in Hrvaško, spregovorila sta tudi o osrednjih evropskih zadevah ter razmerah na Zahodnem Balkanu, so sporočili iz premierjevega kabineta.

Panel predsednikov vlad na BSF



Golob je danes na Blejskem strateškem forumu (BSF) s kolegi s Hrvaške, iz Srbije in Albanije pozdravil napoved predsednice Evropske komisije o imenovanju evropskega komisarja, ki se bo ukvarjal zgolj s širitvijo. Voditelji so se dotaknili tudi tematik, povezanih z vojnama v Ukrajini in Palestini. Golob se je na tradicionalnem panelu voditeljev pogovarjal s hrvaškim premierjem Plenkovićem, predsednikom albanske vlade Edijem Ramo in novincem v vrstah zahodnobalkanskih voditeljev, Milošem Vučevićem iz Srbije.

Golob in Rama sta v pogovoru o Rusiji in vojni v Ukrajini opozorila na nevarnost propagande iz Moskve, medtem ko je Vučević vztrajal pri stališču Srbije, ki zadnji dve leti in pol zavrača pritiske, naj sprejme sankcije proti Moskvi. Voditelji so se dotaknili tudi vprašanja Palestine, ki ga je Golob povezal z Ukrajino. Kot je dejal, predvsem med državami globalnega juga Kijevu škodijo dvojna merila nekaterih njegovih zahodnih zaveznic glede vojn v Ukrajini in Palestini.

Ob tem je povedal, da sam ne verjame, da izraelski premier Benjamin Netanjahu še želi osvoboditi talce, ki so jih pripadniki Hamasa zajeli oktobra lani, pač pa meni, da gre samo za željo po tem, da ostane na oblasti. Pozdravil je tudi napore tistih Izraelcev, ki Netanjahuju sporočajo, naj ustavi vojno.