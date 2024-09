Nekaj metrov stran od rdeče preproge otroški jok, zvoki bomb in reševalnih vozil #foto #video

Le nekaj deset metrov stran od rdeče preproge, ki so jo na Bledu razgrnili za letošnje udeležence Blejskega strateškega foruma (BSF) na tleh ležijo bele vreče, ki simbolizirajo trupla žrtev v Gazi. Po Bledu so se razlegali otroški jok, zvoki bombardiranja in reševalnih vozil, ki so za Palestinke in Palestince v zadnjih enajstih mesecih postali del vsakdana. Udeležencem foruma so predvajali zvoke bombardiranja v Gazi in s tem po njihovih besedah prikazali najbolj kričeči del dvojne realnosti. Protestniki za Palestino so na novinarski konferenci opozorili na dogajanje v Gazi in izrazili nasprotovanje udeležbi nekdanje zunanje ministrice Izraela Cipi Livni na BSF. Udeležencem foruma so predvajali zvoke bombardiranja v Gazi in s tem po njihovih besedah prikazali najbolj kričeči del dvojne realnosti.

Še pred začetkom 19. Blejskega strateškega foruma (BSF), ki poteka pod naslovom Svet vzporednih realnosti, je največ prahu dvignila udeležba nekdanje izraelske zunanje ministrice ter podpredsednice izraelske vlade Cipi Livni. Na njeno sporno preteklost, kot članica izraelske vlade, je soodgovorna za napad Casa Lead na Gazo leta 2008, v katerem je umrlo več kot tisoč prebivalcev, so najprej opozorili nevladniki, koalicijska stranka Levica pa je zagrozila z bojkotom BSF.

O dogajanju v Gazi so pred uradnim začetkom foruma na novinarski konferenci spregovorili predstavniki Gibanja za pravice Palestincev ter Amnesty International Slovenije. Nekaj metrov stran od rdeče preproge, po kateri so se sprehodili politiki, so na tla položili bele vreče, ki simbolizirajo trupla žrtev v Gazi, po Bledu pa so se razlegali otroški jok, zvoki bombardiranja in reševalnih vozil. Udeležencem foruma so predvajali vsakodnevne zvoke bombardiranja Gaze.

“Imamo en svet, eno človečnost in eno mednarodno pravo. Vsako palestinsko življenje je vredno toliko kot vsako naše in toliko kot vsako v festivalni dvorani tukaj zraven,” je na novinarski konferenci poudarila Nataša Posel iz Amnesty International Slovenija. Ob koncu novinarske conference, na kateri so protestniki zahtevali mir in svobodo za Palestino, so v znak miru v zrak spustili dva bela goloba.

Ob prihodu na Bled je predsednica države Nataša Pirc Musar protestnike pozdravila s palcem, obrnjenim navzgor, protest pa označila za povsem legitimen. Izbira Cipi Livni za gostjo pa je bila po njenem mnenju neposrečena. "V goste ne povabiš nekoga, ki zanika mednarodno pravo, ki zanika ustanovno listino OZN. Sama sem poslušala kar nekaj njenih izjav in so zelo radikalne. Slovenija v Varnostnem svetu dela točno nasprotno. Zavzemamo se za to, da bi znotraj mednarodnega prava našli rešitve," je poudarila Pirc Musar.

Prihod predsednice Evropske komisije Ursule von der Leyen so spremljali glasni vzkliki protestnikov.

Začetek 19. foruma na Bledu so pospremili protesti za Palestino.

Blejskega strateškega foruma se v času vse večjih napetosti na Bližnjem vzhodu in enajst mesecev trajajoče vojne v Gazi udeležuje tudi nekdanja izraelska zunanja ministrica in podpredsednica izraelske vlade Cipi Livni. Ta je bila v času vojaške operacije Cast Lead leta 2008, ko je v Gazi umrlo več kot tisoč prebivalcev, članica izraelskega vojaškega kabineta.

Slovenske nevladne organizacije so opozorile na njeno soodgovornost pri oblikovanju izraelske nezakonite politike prilaščanja palestinskih ozemelj in vlado Roberta Goloba ter zunanjo ministrico Tanjo Fajon pozvale k umiku vabila. Pozivom se je pridružila tudi koalicijska stranka Levica in napovedala bojkot na BSF.

Ministrica za zunanje zadeve Tanja Fajon kritikom odgovarja, da forum kot široka platforma združuje različne poglede in ne more imeti za mizo samo enako mislečih. Ob prihodu na Bled je dejala, da je bil takšen odziv civilne družbe pričakovan.

"Izrael se mora umakniti z zasedenih ozemelj. K temu je pozvalo Meddržavno sodišče. Slovenija poziva k temu,” je na BSF izpostavila Fajon. Tako Fajon kot Livni bi morali sodelovati na osrednjem panelu zunanjih ministrov posečenem vojni v Gazi. Tik pred zdajci je prišlo do spremembe programa, Livni v razpravi ne bo sodelovala, namesto tega bo zbrane nagovorila sama.