Blejski strateški forum med letošnjimi gosti navaja nekdanjo zunanjo ministrico in podpredsednico izraelske vlade Cipi Livni. Potem ko so nevladniki iz Gibanja za pravice Palestincev in Solidarnostnega odbora za svobodno Palestino v ponedeljek vlado pozvali k umiku vabila izraelski političarki, se je tej pobudi danes pridružila tudi Levica.

Očitki na račun Livnijeve

Kot so zapisali v izjavi za javnost, je bila Livni v letih 2008 in 2009 kot takratna zunanja ministrica soodgovorna za vojaško operacijo v Gazi, med katero so izraelske sile ubile več kot 1100 Palestincev. Levica še opozarja, da so oblasti v Združenem kraljestvu zaradi njene vloge v tej operaciji izdali tudi priporni nalog za Livni.

S takšno potezo izpade priznanje Palestine kot zgolj pranje rok.



Namesto da bi @MZEZ_RS in @vladaRS zaostrovali politike do Izraela, vabijo ljudi, ki so izvajali napade na okupirana ozemlja, na @BledStratForum.



Namesto sankcij, vabila. Nezaslišano.https://t.co/vl3vNdqdcX — Matej T. Vatovec 🇵🇸 (@Matej_T_Vatovec) August 27, 2024

Ob tem so spomnili še na lanskoletne izjave politične veteranke, ko je po začetku obleganja Gaze dejala, da Izrael ni odgovoren za smrti civilistov, ki jih vojska ubije na območjih, na katerih je odredila evakuacijo, kar kaže na njeno podporo trajajočemu genocidu v Gazi.

Levica: Slovenija je priznala Palestino, zdaj je treba proti Izraelu voditi politiko bojkota

Slovenija je pred meseci priznala Palestino kot samostojno in suvereno državo. Temu diplomatskemu koraku mora slediti bolj odločna politika bojkota ter umik vlaganj in uvedba sankcij proti državi Izrael, še predlagajo v stranki.

V primeru, da se bo Livni vendarle udeležila foruma, bodo članice in člani Levice forum v celoti bojkotirali. K temu pozivajo tudi ostale udeležence dogodka.

Na vprašanje Siol.net, ali bodo preklicali vabilo Cipi Livni, so z ministrstva za zunanje zadeve odgovorili: "Blejski strateški forum je regionalni strateški forum, ki združuje ljudi različnih, tudi nasprotujočih si pogledov. Namen foruma je spodbujanje dialoga in razumevanja med različnimi akterji, tudi v najbolj zahtevnih in konfliktnih okoliščinah. Vodilo slovenske zunanje politike na Bližnjem vzhodu je dosega dogovora o politični rešitvi dveh držav, Izraela in Palestine, ki živita v miru drug z drugim. V tem kontekstu je ključnega pomena, da slišimo in razumemo poglede vseh strani, vključno z izraelsko, saj lahko le na ta način prispevamo k iskanju trajnih rešitev in krepitvi mirovnega procesa."