Cipi Livni je bila med letoma 2006 in 2009 zunanja ministrica ter podpredsednica izraelske vlade. Med napadi na Gazo decembra 2008 in januarja 2009, v katerih so izraelske sile v 22 dneh ubile najmanj 1166 Palestincev ter uničile domove več kot sto tisoč ljudi, je bila tudi članica izraelskega vojnega kabineta, sta v izjavi poudarili podpisani skupini.

Nevladniki opozarjajo, da je Livnijeva vojaško operacijo sooblikovala in podpirala ter s tem sodelovala pri uničevanju palestinske enklave. Kmalu po začetku vojne v Gazi oktobra lani je tudi izjavila, da Izrael ni odgovoren za civiliste, ki jih izraelska vojska ubije na območjih, s katerih je zahtevala, da se odstranijo, sta spomnili organizaciji. Po prepričanju podpisanih je bila pomembna sooblikovalka izraelskih nezakonitih politik prilaščanja palestinskih ozemelj.

S tem podpiramo državo, ki krši mednarodno pravo

V luči tega sta Gibanje za pravice Palestincev in Solidarnostni odbor za svobodno Palestino vlado ter zunanje ministrstvo pozvala, naj prekliče njeno vabilo na Blejski strateški forum. "Vabilo Livnijevi v času, ko je Izrael sredi deset mesecev trajajoče genocidne vojne v Gazi, je politično dejanje, s katerim vlada Republike Slovenije izraža aktivno podporo nezakonitim izraelskim politikam zadnjih desetletij, vključno s trenutnim izvajanjem genocida," sta opozorili.

"Blejski strateški forum naj bi odražal prizadevanja Slovenije kot nestalne članice Varnostnega sveta Združenih narodov. Če ne boste umaknili vabila izraelski političarki Cipi Livni, bo to jasen znak, da je uradna politika Republike Slovenije diplomatska podpora državi kršiteljici mednarodnega prava ter odkrito sprejemanje in zagovor normalizacije genocida," sta še dodali.

Livnijeva naj bi sicer na forumu, ki bo potekal 2. in 3. septembra, sodelovala na panelu o Gazi, kjer bo med drugim govorila tudi zunanja ministrica Tanja Fajon.

Novinarske organizacije EU pozivajo k okrepitvi pritiska na Izrael

Foto: Reuters Šestdeset novinarskih organizacij je danes pozvalo EU, naj zaradi ubijanja novinarjev in drugih kršitev medijske svobode zadrži izvajanje pridružitvenega sporazuma z Izraelom in uvede sankcije. Med podpisniki pisma, ki je nastalo v luči priprav na zasedanje zunanjih ministrov, sta Društvo novinarjev Slovenije in Sindikat novinarjev Slovenije.

Kot v pismu izpostavljajo organizacije, so izraelske sile od začetka vojne v Gazi ubile več kot 130 palestinskih novinarjev in medijskih delavcev, najmanj 30 od teh jih je umrlo med opravljanjem svojega dela. V istem obdobju, v katerem je po njihovih navedbah umrlo največ novinarjev v več desetletjih, so ubili še tri libanonske in enega izraelskega novinarja.

Pri tem poudarjajo, da je ubijanje novinarjev – zagrešeno bodisi namerno bodisi iz brezbrižnosti – vojni zločin.

K temu se pridržujejo še popolna prepoved dostopa do območja Gaze za neodvisne medije, rekordno število arbitrarnih pridržanj medijskega osebja, obtožbe o mučenju in slabem ravnanju z novinarji, cenzura ter nezaslišane omejitve medijske svobode, dodajajo.

Te kršitve in zlorabe terjajo ustavitev izvajanja pridružitvenega sporazuma med EU in Izraelom ter nadaljnje sankcije Unije proti odgovornim, so prepričane organizacije, ki dodajajo, da vlade 27 članic žal še niso soglasno priznale in obsodile zločinov izraelske vojske v Gazi.

Revizija sporazumov z Izraelom?

Kot poudarja vodja Novinarjev brez meja (RSF) v Bruslju Julie Majerczak, drugi člen sporazuma določa spoštovanje človekovih pravic in demokratičnih načel, izraelska vlada pa to očitno krši.

"EU, ki je vodilni trgovinski partner Izraela, mora nujno sprejeti potrebne sklepe in storiti vse, da zagotovi, da vlada preneha pobijati novinarje ter začne spoštovati pravico do informacij in medijsko svobodo, tako da medijem omogoči dostop do Gaze," je sporočila.

Organizacije, med katerimi sta poleg RSF med drugim še Odbor za zaščito novinarjev (CPJ) in Human Rights Watch (HRW), so poziv na EU, tudi na visokega zunanjepolitičnega predstavnika Josepa Borella, naslovile v času priprav na neuradno zasedanje zunanjih ministrov povezave, ki bo v četrtek v Bruslju.

Zunanji ministri so v preteklosti sicer že razpravljali o možnosti revizije sporazuma med EU in Izraelom. Ta mesec se je v luči dogajanja v Gazi tudi slovenski premier Robert Golob pridružil pozivu irskega kolega k pregledu sporazuma med EU in Izraelom.