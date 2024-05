Predstavniki iniciative Poziv za Palestino so se danes srečali s predsednico državnega zbora Urško Klakočar Zupančič in ji predali peticijo, v kateri pričakujejo, da se slovenski politiki jasno opredelijo do izraelskega genocida nad Palestinci. Klakočar Zupančičeva je napovedala organizacijo humanitarne konference o kršitvah otrokovih pravic v Gazi.

Klakočar Zupančičeva je po srečanju dejala, da bo njihove zahteve prenesla predsedniku vlade Robertu Golobu, predstavnike iniciative pa je seznanila s svojimi prizadevanji na tem področju. Kot je napovedala, bo 13. junija v Ljubljani organizirala humanitarno konferenco, na katero so vabljene predsednice parlamentov držav članic EU in kandidatk. Tema konference bodo kršitve otrokovih pravic v Gazi.

"Osvetlili bomo kršitve in celotno humanitarno katastrofo v Gazi ter pozvali k takojšnjemu premirju in dostopu do humanitarne pomoči, odprtju humanitarnih koridorjev in dostopu do medicinske pomoči ter rehabilitacije, ki jo prebivalstvo potrebuje. Nesprejemljivo je, da smo tiho, da gledamo, kaj se dogaja in ne naredimo ničesar," je dejala Klakočar Zupančičeva.

Zbrali že več kot 1.600 podpisov

Kot je povedal predstavnik iniciative, profesor Rudi Rizman, je Slovenija del evropske skupnosti, ki je ob ustanovitvi prisegla na geslo "nikoli več". "Verjamemo, da bo Klakočar Zupančičeva svojim kolegom posredovala sporočilo, da se čutimo odgovorne pred zgodovino in odgovorne pred našimi potomci, ki se bodo nekoč vprašali, kje so bili njihovi starši v času, ko se je v Gazi odvijalo etnično čiščenje oziroma genocid," je dejal Rizman.

Predstavniki iniciative Poziv za Palestino od slovenskih politikov med drugim pričakujejo, da se jasno izrečejo o tem, da izvaja Izrael nad Palestinci v Gazi genocid. Med drugim pričakujejo, da Mednarodno kazensko sodišče v skladu z veljavnim mednarodnim pravom razišče in preganja vse zločine proti človeštvu v tej vojni.

"V primeru, da bi Izrael nadaljeval dosedanjo politiko in še naprej ne upošteval več kot 80 resolucij Združenih narodov, pa bi morala mednarodna skupnost, tako kot v primeru ruske agresije nad Ukrajino, proti tej državi uvesti ustrezne sankcije," so zapisali v spletni peticiji Poziv za Palestino, ki ima že več kot 1.600 podpisnikov.

SDS bo v primeru priznanja Palestine zahtevala interpelacijo vlade

Novinarji so danes Klakočar Zupančičevo vprašali tudi glede izjave evropskega poslanca Milana Zvera (EPP/SDS), ki je v četrtek v oddaji Tarča na TV Slovenija dejal, da bo stranka SDS v primeru priznanja Palestine po vsej verjetnosti zahtevala interpelacijo vlade, češ da bi bilo priznanje popolnoma nesprejemljivo.

"Ne vem, kako bi komentirala v bistvu grožnjo evropskega poslanca, da bo interpeliral vlado, zato nimam komentarja," je povedala predsednica DZ.